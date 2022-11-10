Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

США продадут Литве системы HIMARS на 495 миллионов долларов

LETA/BNS
США продадут Литве системы HIMARS на 495 миллионов долларов
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Артиллерийская система HIMARS
Артиллерийская система HIMARS Фото: Paula Čurkste/LETA

Госдепартамент США разрешил Литве приобрести за предусмотренную сумму в 495 млн долларов (около 493 млн евро) реактивные системы залпового огня на колесах HIMARS, сообщило в четверг американское Агентство сотрудничества в области безопасности и обороны.

"Госдепартамент США принял решение, которым подтверждается возможная зарубежная продажа военной техники M142 HIMARS правительству Литвы и связанного с ней оборудования на 495 млн долларов США. Сегодня Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимый сертификат, которым сообщается Конгрессу об это возможной продаже", – говорится в сообщении.

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности указало, что продажа будет способствовать достижению целей Литвы по обновлению своих мощностей, дальнейшему укреплению сотрудничества с США и другими союзниками и сдерживанию региональных угроз.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что системы HIMARS являются "совершенно новой и большой мощностью, которой у Литвы никогда не было".

"Появление этой возможности у литовской армии вынудит поднять еще на более высокий уровень разведку, электронную борьбу и другие силы. Будут поставлены ракеты нескольких типов, в том числе оперативно-тактические ATACMS, которые поражают цели на расстоянии до 300 километров", - написал министр в социальной сети Facebook.

Американское агентство также заявило, что во время реализации продажи представители правительства США или подрядчика будут посещать Литву примерно два раза в год для проведения надзора за правлением программой.

HIMARS устанавливаются на платформу военного грузовика, артсистемы могут быть оснащены либо шестью управляемыми ракетами GMLRS с дальностью до 70 километров, либо одной ракетой ATACMS с дальностью до 300 километров.

США поддержали Украину, сопротивляющуюся российскому вторжению с помощью этих систем.

Официальные лица стран Балтии также объявили и о намерениях Латвии и Эстонии приобрести системы HIMARS.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх