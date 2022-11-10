Восьмой год государственное акционерное общество VAS Valsts nekustamie īpašumi продолжает поддерживать традицию Дня Лачплесиса – зажигать и расставлять свечи на окружной каменной стене Рижского замка на Набережной 11 ноября. В этом году часть сгоревших свечей будет превращена в окопные свечи и отправятся к жителям Украины, сообщает Инта Плуминя, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и устойчивого развития VNĪ.
Часть оставленных у Рижского замка свечей превратят в окопные свечи для украинцев
Чтобы сберечь восстановленную окружную каменную стену Рижского замка, VNĪ призывает по возможности выбирать свечи в стеклянном сосуде, который защитит восстановленную каменную кладку от расплавленных и вредных для природы остатков пластмассы.
VNĪ уже установила стальную защитную сетку, спроектированную архитектором Петерисом Блумсом, которая помогает защитить кирпичи исторической кладки Рижского замка от необратимого термического повреждения. Предназначенная для размещения свечей защитная сетка состоит из 175 отрезков протяженностью 184 метра и шириной один метр. На одном отрезке защитной сетки можно установить 60 свечей, а в общей сложности на всем протяжении сетки – 10,5 тысячи свечей.
12 ноября остатки свечей будут собраны представителями Рижской средней школы № 21 и переработаны на мастер-классе по изготовлению окопных свечей 17 ноября в помещении школы по адресу: Рига, улица Томсона, 35. Школьники могут принять участие в мастер-классах с 8.00 до 16.00, а жители близлежащих районов смогут отлить свою свечу в поддержку Украины с 16.00 до 19.00
Начиная с осени 2020 года под руководством VNĪ происходит восстановление древнейшей части Рижского замка – кастеллы, которая приспособляется для нужд Латвийского национального исторического музея. Окружная каменная стена комплекса Рижского замка со стороны Даугавы и Вантового моста служила оградой замкового сада и была построена в последней четверти XIX века. Ее проект в 1874 году разработал губернский архитектор Юлий Хаген, частично перестроив внешнюю стену бывшего бастиона Хорна.
VNĪ успешно осуществляет 44 проекта государственного значения, 24 из которых находятся в стадии строительства. Суммарный бюджет реализации проектов превышает 336 миллионов евро. Наряду с реконструкцией Валмиерского драматического театра, работы по повышению энергоэффективности и обновлению проводятся еще в трех театрах культурного значения Латвии. Капитальное общество обеспечивает профессиональное хозяйственное обслуживание и управление недвижимой собственности на 365 объектах, состоящих из зданий и сооружений, в которые входят 1100 зданий площадью 0,95 млн квадратных метров, а также земля под зданиями площадью 602 га и 3536 землевладений общей площадью 903 га.
VNĪ является одним из 23 латвийских предприятий, получивших в этом году по оценке Института корпоративной ответственности и устойчивости "Индекс устойчивости" высшую – платиновую награду, подтверждающую надлежащее управление и устойчивость деятельности предприятия. Предприятие основано в 1996 году, его 100% акционером является Министерство финансов Латвийской Республики.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!