Часть оставленных у Рижского замка свечей превратят в окопные свечи для украинцев

Чтобы сберечь восстановленную окружную каменную стену Рижского замка, VNĪ призывает по возможности выбирать свечи в стеклянном сосуде, который защитит восстановленную каменную кладку от расплавленных и вредных для природы остатков пластмассы.

VNĪ уже установила стальную защитную сетку, спроектированную архитектором Петерисом Блумсом, которая помогает защитить кирпичи исторической кладки Рижского замка от необратимого термического повреждения. Предназначенная для размещения свечей защитная сетка состоит из 175 отрезков протяженностью 184 метра и шириной один метр. На одном отрезке защитной сетки можно установить 60 свечей, а в общей сложности на всем протяжении сетки – 10,5 тысячи свечей.

12 ноября остатки свечей будут собраны представителями Рижской средней школы № 21 и переработаны на мастер-классе по изготовлению окопных свечей 17 ноября в помещении школы по адресу: Рига, улица Томсона, 35. Школьники могут принять участие в мастер-классах с 8.00 до 16.00, а жители близлежащих районов смогут отлить свою свечу в поддержку Украины с 16.00 до 19.00