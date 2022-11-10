Начат сбор подписей за запрет на курение в квартире, если это мешает соседям

Он отмечает, что многие люди страдают или могут столкнуться с подобной проблемой в любое время. По его мнению, недопустимо, чтобы людей заставляли становиться пассивными курильщиками против их воли. "Зная, что пассивное курение увеличивает риск рака легких на 40%, симптомов астмы - на 40-60%, инфаркта - на 45% и т. д., можно сделать вывод, что расплата за отсутствие пары слов в законе для людей, которые с этим сталкиваются, как и для страны в целом, высока", - говорится в инициативе.

Многие предложения по ограничению курения встречают сопротивление со стороны курильщиков и распространителей табака, подчеркивает Кекерс, поэтому он предлагает обеим сторонам пропорциональное и простое решение, которое не ограничит свободу курильщиков, если против этого никто не возражает, но защитит их соседей от пассивного курения.

Для этого он предлагает дополнить запреты, установленные в законе об обороте табачных изделий, растительных курительных изделий, электронных курительных устройств и жидкостей для них, запретом на курение в квартире жилого дома, если другая квартира в этом здании загрязняется дымом или парами от электронных курительных устройств и житель этой квартиры возражает против этого.

Путем реализации этого небольшого изменения, по мнению автора инициативы, будет укрепляться общественное здоровье и вера в то, что закон защищает здоровье каждого человека, что также отвечает интересам всей страны и общества. Изменение поможет избежать конфликтов и обеспечит более благоприятную эмоциональную среду среди жильцов многоквартирных домов. Наконец, будет обеспечено соблюдение основных прав человека, гарантированных Конституцией, так как каждый имеет право жить в чистой и благоприятной среде и дышать чистым воздухом.