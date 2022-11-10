За первые шесть месяцев этого года на общественных парковках было зарегистрировано 492 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), за которые страховщики выплатили компенсации почти на 300 000 евро. Самая крупная компенсация, выплаченная страховщиками за ДТП, произошедшее на общественной парковке, составляет 16 561,69 евро. Авария произошла в 2020 году на парковке торгового центра Akropole.
Крупнейшая компенсация за ДТП на парковке: за аварию у Akropole выплатили 16,5 тысячи евро
Статистика Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее - LTAB) показывает, что
за последние пять лет (2017-2021) на общественных парковках было зарегистрировано 4813 ДТП, за которые страховщики выплатили компенсации на сумму 3,15 млн евро.
"Хотя может показаться, что аварии на автостоянках незначительны и причиненный ущерб - тоже, в действительности статистика показывает, что средняя сумма компенсации за аварии на автостоянках за последние пять лет составляет 655,28 евро", - говорит председатель правления LTAB Янис Абашинс.
Следует отметить, что обобщенная LTAB статистика за первые девять месяцев 2022 года демонстрирует, что средняя сумма возмещения по страховому полису OCTA составляет 1397 евро, что на 11% больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.
Председатель правления LTAB называет малые размеры парковочных мест одной из основных проблем, лежащих в основе относительно высокого числа аварий на парковках: "Действующее законодательство Латвии, принятое несколько десятилетий назад, определяет оптимальную ширину парковочного места в 2,5 метра. Однако практика показывает, что ширина большинства общественных парковочных мест составляет от 2,3 до 2,5 метра.
Этот размер парковочного места не соответствует современным габаритам автомобилей. Более того, даже если водитель обладает хорошими навыками парковки, нет никакой гарантии, что из-за припаркованных рядом автомобилей он сможет открыть дверь с любой стороны машины, чтобы удобно и безопасно выйти из нее".
Чтобы способствовать увеличению размера общественных парковочных мест, LTAB продолжает сбор подписей на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv. Инициатива предусматривает внесение изменений в нормативные акты с целью пересмотра Правил Кабинета министров № 240 и Латвийского стандарта NR. LVS 190-7, которые регулируют размеры парковочных мест, однако являются устаревшими и не соответствуют современной ситуации.
"Мы хотим сделать повседневную жизнь водителей более удобной, чтобы незначительная авария на парковочном месте не вызывала лишней головной боли, а также облегчить работу тех служб и учреждений, которые вынуждены ежедневно тратить деньги на администрирование аварий, происходящих на небольших парковочных местах, таких как Государственная полиция, страховщики, службы безопасности торговых центров и т. д.", - говорит Я. Абашинс.
В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, латвийского филиала ADB Compensa Vienna Insurance Group, латвийского филиала SE ERGO Insurance, латвийского филиала ADB Gjensidige, латвийского филиала AS If P&C Insurance, латвийского филиала AS Swedbank P&C Insurance и Balcia Insurance SE.
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