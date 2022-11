Крупнейшая компенсация за ДТП на парковке: за аварию у Akropole выплатили 16,5 тысячи евро

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, латвийского филиала ADB Compensa Vienna Insurance Group, латвийского филиала SE ERGO Insurance, латвийского филиала ADB Gjensidige, латвийского филиала AS If P&C Insurance, латвийского филиала AS Swedbank P&C Insurance и Balcia Insurance SE.