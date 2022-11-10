Крупнейшая компенсация за ДТП на парковке: за аварию у Akropole выплатили 16,5 тысячи евро

Чтобы способствовать увеличению размера общественных парковочных мест, LTAB продолжает сбор подписей на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv. Инициатива предусматривает внесение изменений в нормативные акты с целью пересмотра Правил Кабинета министров № 240 и Латвийского стандарта NR. LVS 190-7, которые регулируют размеры парковочных мест, однако являются устаревшими и не соответствуют современной ситуации.

"Мы хотим сделать повседневную жизнь водителей более удобной, чтобы незначительная авария на парковочном месте не вызывала лишней головной боли, а также облегчить работу тех служб и учреждений, которые вынуждены ежедневно тратить деньги на администрирование аварий, происходящих на небольших парковочных местах, таких как Государственная полиция, страховщики, службы безопасности торговых центров и т. д.", - говорит Я. Абашинс.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, латвийского филиала ADB Compensa Vienna Insurance Group, латвийского филиала SE ERGO Insurance, латвийского филиала ADB Gjensidige, латвийского филиала AS If P&C Insurance, латвийского филиала AS Swedbank P&C Insurance и Balcia Insurance SE.