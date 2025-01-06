Как заявил советник министра сообщения Янис Мейранс, предложение не касается общего ограничения скорости и не будет применяться в большинстве случаев. "Предложение о введении ограничения скорости до 80 км/ч будет применяться только на определенных участках дорог, где существует повышенная опасность", - добавил Мейранс.

Как отметили в министерстве, аналогичная практика существует в Финляндии, где максимальная скорость 80 км/ч установлена за пределами населенных пунктов, в том числе на дорогах с черным покрытием.

В то же время министерство отмечает, что в Финляндии значительно меньше смертельных случаев на дорогах на 1000 жителей, чем в Латвии.

Минсообщения также считает, что необходимо рассмотреть возможность снижения скорости в городских районах, например, до 30 км/ч - в густонаселенных районах или районах с интенсивным движением пешеходов и средств микромобильности.

Как показывают исследования, в Латвии только 29% автомобилей за пределами городов соблюдают ограничение скорости в 90 км/ч. В городах 52,6% водителей едут со скоростью не более 50 км/ч.

Другое исследование показало, что риск получения пешеходами серьезных травм или даже гибели значительно возрастает, если скорость автомобиля в момент столкновения превышает 30 км/ч.

Информационный отчет Минсообщения включает в себя около 30 новых мер по повышению безопасности дорожного движения, в том числе приоритетом является "политика нулевой терпимости" к превышению скорости до 10 км/ч.

Среди других приоритетных планов - систематические исследования серьезных аварий и расширение контроля за участниками дорожного движения,

установка не менее 16 новых устройств контроля средней скорости, а также других устройств для контроля нарушений, например, несоблюдения требований сигналов светофора и нарушения правил проезда по полосам для общественного транспорта.

На данный момент установлено 16 устройств контроля средней скорости.

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