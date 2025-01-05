Министерство сообщения обещает 30 новых мер для повышения безопасности на дорогах

В докладе, который будет рассмотрен правительством 7 января, представлено около 30 новых предложений. Среди приоритетных инициатив - внедрение политики "нулевой толерантности" к превышению скорости даже на 10 км/ч.

Среди других ключевых мер SM предлагает систематически анализировать причины крупных аварий, расширять контроль участников дорожного движения, устанавливать дополнительные системы контроля средней скорости (не менее 16 устройств) и другие средства фиксации нарушений, включая соблюдение сигналов светофоров и использование выделенных полос для общественного транспорта.

Планируется запуск пилотного проекта для оценки уровня усталости водителей пассажирских автобусов и грузовиков, а также пересмотр стандартов безопасности для микромобильного транспорта. В частности, предлагается обязать прокатчиков вводить тесты на реакцию для аренды транспортных средств в ночное время по выходным.

SM также предлагает совершенствовать систему штрафов за нарушения ПДД, повысить требования к обучению новых водителей и пересмотреть стандарты проектирования и содержания дорог. Среди предложений - установка разделительных барьеров, реконструкция перекрестков под углом 90 градусов, создание "турбо-кругов" и внедрение специальных отметок для соблюдения дистанции между автомобилями.