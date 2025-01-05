Цели, заложенные в плане обеспечения безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы, направленные на снижение числа тяжело пострадавших и погибших в ДТП, могут оказаться недостижимыми с помощью текущих мер. Поэтому Министерство сообщения (SM) подготовило новый пакет инициатив, о чем говорится в информационном отчете "Оценка промежуточных результатов плана безопасности дорожного движения 2021-2027 годов".
Министерство сообщения обещает 30 новых мер для повышения безопасности на дорогах
В докладе, который будет рассмотрен правительством 7 января, представлено около 30 новых предложений. Среди приоритетных инициатив - внедрение политики "нулевой толерантности" к превышению скорости даже на 10 км/ч.
Среди других ключевых мер SM предлагает систематически анализировать причины крупных аварий, расширять контроль участников дорожного движения, устанавливать дополнительные системы контроля средней скорости (не менее 16 устройств) и другие средства фиксации нарушений, включая соблюдение сигналов светофоров и использование выделенных полос для общественного транспорта.
Планируется запуск пилотного проекта для оценки уровня усталости водителей пассажирских автобусов и грузовиков, а также пересмотр стандартов безопасности для микромобильного транспорта. В частности, предлагается обязать прокатчиков вводить тесты на реакцию для аренды транспортных средств в ночное время по выходным.
SM также предлагает совершенствовать систему штрафов за нарушения ПДД, повысить требования к обучению новых водителей и пересмотреть стандарты проектирования и содержания дорог. Среди предложений - установка разделительных барьеров, реконструкция перекрестков под углом 90 градусов, создание "турбо-кругов" и внедрение специальных отметок для соблюдения дистанции между автомобилями.
Для повышения безопасности на дорогах обсуждается сокращение количества съездов и разворотных участков, ликвидация левых поворотов, выделение дополнительных средств на покос обочин, улучшение технологии обработки дорожного покрытия и создание парковок для грузовиков. В настоящее время такие транспортные средства часто паркуются на обочинах или в остановках общественного транспорта, что создает риски.
Среди предложений обсуждается введение системы оценки страховых премий на основе зарегистрированных нарушений водителей, включая данные с автоматических систем контроля.
В докладе также поднимается вопрос об обязательной компенсации жертвам ДТП, их семьям и лицам, оказывающим первую помощь. В числе мер - обеспечение юридической и финансовой поддержки, доступ к медицинским услугам и введение законодательных изменений для упрощения получения компенсаций и защиты прав пострадавших.
Особое внимание уделено необходимости соблюдения безопасных скоростных режимов, которые должны быть основаны на особенностях дорожной инфраструктуры и поведения участников движения. SM подчеркивает, что превышение скорости является причиной трети всех смертельных аварий.
Обсуждаются и более радикальные меры, включая конфискацию транспортных средств с серьезными техническими дефектами, а также автомобилей, владельцы которых систематически нарушают ПДД и не оплачивают штрафы.
Для повышения безопасности SM рассматривает возможность снижения скоростных ограничений в густонаселённых городских районах до 30 км/ч, а на трассах - до 80 км/ч.
Инфраструктурные изменения также должны быть интегрированы в проекты реконструкции дорог, чтобы обеспечивать комплексное решение вопросов безопасности движения.
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