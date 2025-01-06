Видео Жители Сигулды возмущены ямами на улице

Во всем районе частных домов Кипару, за исключением улицы Виршу, пять лет назад было заменено дорожное покрытие.

Теперь местные жители возмущены и недоумевают, почему их улица осталась с плохо ухоженным гравийным покрытием, которое портит автомобили.

"Мы тоже в 2020 году ждали, что нашу улицу приведут в порядок. Ощущение, что про нас просто забыли", - рассказала программе жительница улицы Виршу.

Другая жительница заявила: "Ко мне отказываются приезжать родственники и друзья, потому что дорога в ужасном состоянии!"

Обделенные жители улицы Виршу годами продолжают ломать свои автомобили и недоумевают, чем же они провинились, что на них совершенно не обращают внимания.

Жители рассказали, что техника выравнивает дорогу не так часто, как хотелось бы, а когда это все-таки происходит, то эффект длится недолго.

Под воздействием погодных условий покрытие разрушается, и дорога превращается в испытание из ям и выбоин.

Что об этом говорит самоуправление? Ожидаются ли улучшения на улице Виршу? Смотрите подробнее в сюжете, подготовленном TV3!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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