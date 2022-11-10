ЕСПЧ: задержание Римшевича было законным

Агентству LETA известно, что этими лицами являются бывший член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис и бывший акционер, покойный Игорь Буймистер.

К Римшевичу ранее применялись такие ограничительные меры, как запрет на приближение к определенным лицам. Ему было запрещено встречаться с действующей сотрудницей и бывшей главой Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также Зиемелисом и Буймистерсом.

Ранее Йиргена рассказывала, что в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, взамен предложив Римшевичу оплачиваемый отпуск на Камчатке.

С другой стороны, в 2012 году этот акционер вместе с еще одним человеком неоднократно обращались к Римшевичу с просьбой о помощи в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - одна до и одна после решения FKTK.

Прокурор ранее подчеркивал, что после соглашения 2010 года Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, таким образом пытаясь повлиять на решения FKTK. Такого рода консультации предоставлялись и после соглашения 2012 года, но хотя Римшевичу удалось повлиять на FKTK, чтобы она приняла решения, явно благоприятные для бвнка, но в то же время были приняты и неблагоприятные решения.