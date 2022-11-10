Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 10 ноября, огласил свой вердикт, в котором признал законным задержание бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича в 2018 году.
ЕСПЧ: задержание Римшевича было законным
Суд заявил, что после задержания Римшевича отпустили в установленном законом порядке, а именно через 48 часов, и за него был внесен залог.
Также в соответствии с нормативно-правовой базой Латвии для его задержания не требовалось разрешение следственного судьи.
ЕСПЧ признал, что в данном конкретном случае иммунитет неприменим, поскольку вменяемые Римшевичу преступления не были связаны с его деятельностью в Европейском центральном банке (ЕЦБ).
В феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) арестовало Римшевича и строительного подрядчика Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.
Римшевича обвиняют в получении взятки - оплачиваемой поездки на отдых, а также в получении взятки - денег. Его также обвиняют в отмывании денег. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Надзирающая за делом прокурор Йиргена ранее заявила, что KNAB возбудил это дело после заявления двух представителей Trasta komercbanka. Оба фигурируют по делу как взяточники, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об этом событии.
Агентству LETA известно, что этими лицами являются бывший член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис и бывший акционер, покойный Игорь Буймистер.
К Римшевичу ранее применялись такие ограничительные меры, как запрет на приближение к определенным лицам. Ему было запрещено встречаться с действующей сотрудницей и бывшей главой Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также Зиемелисом и Буймистерсом.
Ранее Йиргена рассказывала, что в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, взамен предложив Римшевичу оплачиваемый отпуск на Камчатке.
С другой стороны, в 2012 году этот акционер вместе с еще одним человеком неоднократно обращались к Римшевичу с просьбой о помощи в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - одна до и одна после решения FKTK.
Прокурор ранее подчеркивал, что после соглашения 2010 года Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, таким образом пытаясь повлиять на решения FKTK. Такого рода консультации предоставлялись и после соглашения 2012 года, но хотя Римшевичу удалось повлиять на FKTK, чтобы она приняла решения, явно благоприятные для бвнка, но в то же время были приняты и неблагоприятные решения.
В качестве одной из форм помощи, оказываемой Римшевичем, прокурор назвал помощь в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с проблемами ликвидности банка и нерезидентами.
Йиргена также объяснила, что Римшевич не смог полностью выполнить то, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть, или 250 000 евро. Из разъяснения прокурора следует, что Мартинсонс выступал в этом уголовном преступлении в роли посредника – он получил 10% от общей суммы взятки. Прокурор добавил, что взятка была передана наличными.
В дополнительных обвинениях Римшевич и Мартинсонс обвиняются в отмывании денег в размере 250 000 евро.
Генеральная прокуратура считает, что взятку в размере 250 000 евро Римшевич использовал для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой он тайно являлся. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой компания MM Investicias, официально принадлежащая Мартинсонсу, приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.
После ареста Римшевичу запретили занимать должность президента Банка Латвии. Однако в предыдущем решении суд пришел к выводу, что фактическое отстранение Римшевича от занимаемой должности на время расследования не было достаточно обоснованным. Суд постановил, что он должен быть восстановлен в должности.
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