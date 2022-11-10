Из аптек пропал популярный антибиотик для детей

В аптеках ситуация решается как общением с семейными врачами и заменой лекарств, так и приготовлением их на месте.

Антибиотики в дефиците по всей Европе, которая до сих пор чрезмерно зависела от поставок из стран третьего мира.

Фармацевт Сигита Чулкстена признала, что ситуация серьезная. Это не первый случай отсутствия лекарств. Она говорит: "Сейчас время респираторных заболеваний. Врачи прописывают много антибиотиков. Делаем, что можем, звоним врачам. Если нет одного, может быть есть другой сироп. Может быть в капсулах. В других случаях, мы предлагаем сделать этот сироп в аптеке."

Пропавшие детские антибиотики найдены, поставки возобновились

"В настоящее время мы получили обнадеживающие новости о том, что начались регулярные поставки. Таким образом, ситуация в некотором смысле разрешилась", - подчеркивает заместитель директора Государственного агентства лекарств Сергей Акулич.

Однако сама проблема далека от решения, так как действующее вещество в дефиците по всей Европе, которая до сих пор слишком полагалась на поставки из третьих стран.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)