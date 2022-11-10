Прошел пробный экзамен в электронном формате: не все смогли подключиться к нему

Сегодня состоялась первая проверка электронных экзаменов в реальной латвийской школьной экосистеме, где учащиеся 12-х классов и 3-х курсов профессиональных учебных заведений впервые смогли попробовать централизованный экзамен в электронном формате.

Всего на пробный экзамен подали заявки 5857 экзаменующихся из 264 учебных заведений. VISC признал, что запланированный онлайн-экзамен на английском языке позволил выявить технические проблемы, влияющие на возможность сдать онлайн-экзамен.

В организации заявили, что сдача экзамена была намеренно запланирована для большого количества учеников, чтобы убедиться, что школы, ученики и новая тестовая система готовы к цифровому экзамену в реальной школьной экосистеме.

VISC приносит свои извинения за доставленные неудобства и выражает благодарность как учащимся, так и сотрудникам школы, участвовавшим в организации и проведении экзаменов, а также учителям, добровольно принявшим участие в экзаменационном испытании.

У школьников будет возможность сдать этот экзамен до 14 ноября - в школе или из дома, используя индивидуальные коды, выданные системой. Проверка работ начнется с 15 ноября.

В настоящее время будет продолжена работа по развитию и совершенствованию информационной системы госэкзаменов, чтобы к моменту проведения онлайн-экзаменов в конце этого учебного года можно было сдать запланированные экзамены более высокого уровня. Следующий пробный экзамен запланирован на 1 декабря, когда экзамен по латышскому языку планируется провести онлайн.

Утвержденное летом положение о содержании и порядке проведения централизованных экзаменов предусматривает, что с 2022/2023 учебного года начнется переход к государственным экзаменам в онлайн-режиме.