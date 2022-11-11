В Николаеве был частично разрушен пятиэтажный жилой дом в результате ракетного удара по городу, пишет "Медуза".
Фото ⟩ В Николаеве ракета попала в жилой дом. Есть погибшие
Как сообщил глава города Александр Сенкевич, российские войска в ночь на 11 ноября обстреляли жилой квартал, одна ракета попала в пятиэтажку. "Разрушения с пятого до первого этажа", - написал Сенкевич в Telegram-канале.
По последним данным, из-за ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли по меньшей мере шесть человек,
сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Николаева и назвал обстрел города "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".
Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.
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