Фото ⟩ В Николаеве ракета попала в жилой дом. Есть погибшие

Как сообщил глава города Александр Сенкевич, российские войска в ночь на 11 ноября обстреляли жилой квартал, одна ракета попала в пятиэтажку. "Разрушения с пятого до первого этажа", - написал Сенкевич в Telegram-канале.

По последним данным, из-за ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли по меньшей мере шесть человек,

сообщил глава Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Николаева и назвал обстрел города "циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте".

Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.