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Бывший муж порнозвезды Елены Берковой умер от остановки сердца

rus.tvnet.lv
Бывший муж порнозвезды Елены Берковой умер от остановки сердца
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Утром 10 ноября ушел из жизни бывший муж порноактрисы Елены Берковой актер Андрей Стоянов. У мужчины внезапно остановилось сердце, пишет StarHit.

Ему было 48 лет. Он был востребованным актером. За его плечами 117 работ в кино. Среди них "Триггер", "Дылды", "Доктор Рихтер" и другие.

Известно, что Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Андрей Стоянов год был женат на бывшей участнице шоу "Дом-2" и порноактрисе Елене Берковой. 

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