Бывший муж порнозвезды Елены Берковой умер от остановки сердца

Ему было 48 лет. Он был востребованным актером. За его плечами 117 работ в кино. Среди них "Триггер", "Дылды", "Доктор Рихтер" и другие.

Известно, что Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Андрей Стоянов год был женат на бывшей участнице шоу "Дом-2" и порноактрисе Елене Берковой.