Утром 10 ноября ушел из жизни бывший муж порноактрисы Елены Берковой актер Андрей Стоянов. У мужчины внезапно остановилось сердце, пишет StarHit.
Бывший муж порнозвезды Елены Берковой умер от остановки сердца
Бывший муж порнозвезды Елены Берковой умер от остановки сердца
Ему было 48 лет. Он был востребованным актером. За его плечами 117 работ в кино. Среди них "Триггер", "Дылды", "Доктор Рихтер" и другие.
Известно, что Андрею Стоянову стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать актера и констатировали смерть. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиками.
Андрей Стоянов год был женат на бывшей участнице шоу "Дом-2" и порноактрисе Елене Берковой.
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