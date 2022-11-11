"Я не закрываю двери": Зеленский о переговорах с Россией

"Они (россияне) не хотят завершения этой войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только Кремль и только один человек - глава Российской Федерации - не устали от войны. Он (Путин) может быть устал от жизни в целом из-за своего возраста, но он точно не устал от войны", - сказал Зеленский.

Когда Россия действительно захочет мира, "мы это обязательно почувствуем и увидим", однако на данный момент заявления российской стороны о мирных переговорах - это просто слова, пояснил украинский лидер.

"Нельзя желать мира только на словах - слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей. Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало", - добавил президент Украины.

Президент заявил, что переговоры с Путиным невозможны, потому что он продолжает говорить на языке ультиматумов.