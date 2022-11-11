Президент России Владимир Путин точно не устал от войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сказав, что не верит в перспективу мирных переговоров до тех пор, пока Россия продолжает говорить языком ультиматумов.
"Я не закрываю двери": Зеленский о переговорах с Россией
"Они (россияне) не хотят завершения этой войны. Прежде чем почувствовать какую-то усталость, каждый должен понять, что только Кремль и только один человек - глава Российской Федерации - не устали от войны. Он (Путин) может быть устал от жизни в целом из-за своего возраста, но он точно не устал от войны", - сказал Зеленский.
Когда Россия действительно захочет мира, "мы это обязательно почувствуем и увидим", однако на данный момент заявления российской стороны о мирных переговорах - это просто слова, пояснил украинский лидер.
"Нельзя желать мира только на словах - слов мало. Чтобы остановить войну, выведите войска, перестаньте убивать людей. Они должны возместить нанесенный вред и преступники должны сесть. Слов слишком мало", - добавил президент Украины.
Президент заявил, что переговоры с Путиным невозможны, потому что он продолжает говорить на языке ультиматумов.
"Я не слышал ничего, кроме ультиматумов, от нынешнего президента России. Начиная с 24 февраля были одни только ультиматумы - денацификация, демилитаризация. Все начинается с частицы "де" - они всегда хотят лишить нас чего-то. Насильно, на нашей же земле. Поэтому я и сказал, что не собираюсь разговаривать с этим лицом, если оно санкционирует и проведет фиктивные "референдумы", - сказал Зеленский.
При этом он отметил, что готов говорить с Россией.
"Но я не закрывал двери для переговоров. Я сказал, что мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией", - отметил Зеленский.
К теме переговоров с Россией можно будет вернуться, когда российская сторона будет готова пойти на существенные уступки, заявил Зеленский.
"Об этом можно говорить, когда они признают себя оккупантами и проявят готовность вернуть нам все: землю, права, свободу, деньги и, что самое важное, справедливость. Поскольку для родителей, потерявших своих детей, денег не будет достаточно, это для них не приоритет. Им нужна справедливость. Но пока что я не слышал таких заявлений от российской федерации – ни от Путина, ни от кого-либо еще", - сказал украинский президент.
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