Судьба коалиции в руках "тихой дипломатии"

Силиня отметила, что "Новое Единство" до вечера воскресенья будет ждать ответа от "Объединенного списка" на предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша о распределении сфер ответственности, добавив, что наметился некоторый прогресс в данном процессе.

Также будет обсуждаться фискальная политика государства, потому что с учетом того, что "Объединенный список" не работал в предыдущем правительстве, у него достаточно много вопросов по разработке бюджета на следующий год. Обсуждение этих вопросов поможет развеять некоторые опасения "Объединенного списка" по поводу предложенного Кариньшем распределения сфер ответственности, пояснила Силиня.

Смилтенс подчеркнул, что только сейчас на переговорах о формировании правительства возникло ощущение, что позиция "Объединенного списка" услышана. Одна из проблем - до сих пор нет единого мнения о том, что означает принцип солидарности и как он будет реализован на практике. Политик "Объединенного списка" подчеркнул, что здравоохранение, образование, сфера внутренних дел и благосостояния являются очень сложными областями, и партнеры по коалиции должны взять на себя совместную ответственность за них.

На вопрос, даст ли "Объединенный список" ответ о распределении сфер ответственности до конца недели,

Смилтенс ответил, что это зависит от результатов "тихой дипломатии", которая продолжится в выходные дни.

Как сообщалось, в ходе коалиционных переговоров возникли разногласия между представителями "Нового Единства" и "Объединенного списка" относительно дальнейших действий. Кариньш ждет ответа на предложенное им распределение сфер ответственности. "Объединенный список", со своей стороны, сначала хочет разработать правительственную декларацию, в том числе выяснить, на какое финансирование смогут рассчитывать различные отрасли.