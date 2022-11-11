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В День Лачплесиса в Риге образовались большие пробки

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В День Лачплесиса в Риге образовались большие пробки
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Автомобильная пробка
Автомобильная пробка Фото: ddisq/Shutterstock

В День Лачплесиса в Риге образовались большие пробки. Во время мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса, в Риге закрыта набережная 11 ноября, а также введены другие ограничения движения.

С 17:00 до полуночи закрыто движение автотранспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Остановка и стоянка транспортных средств на этом участке улицы запрещена уже с 8:00 часов утра.

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С другой стороны, будет организовано двустороннее движение на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади. На участке улицы, параллельной набережной 11 ноября, от Бискапа гата до Яуниела в указанное время будет организовано двустороннее движение.

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