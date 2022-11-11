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Факельное шествие в Даугавпилсе собрало множество участников

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Факельное шествие в Даугавпилсе собрало множество участников
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11 ноября в Даугавпилсе
11 ноября в Даугавпилсе Фото: Скриншот twitter.com/alusmamuts

В факельном шествии приняло участие значительное число жителей Даугавпилса.

11 ноября в честь павших воинов с 10:00 до 11:25 возлагались цветы и зажигались свечи к воинским могилам и памятным местам в Даугавпилсе.

В 12:00 на Братских кладбищах Латвийской армии (Лютеранское кладбище) состоялась торжественная минута памяти.

Продолжая традицию, в этом году тоже прошло факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса. Шествие прошло от Даугавпилсского университета до площади Виенибас. 

В Риге также прошло факельное шествие, а в честь героев, погибших за свободу Латвии, люди зажигали свечи у стены Рижского замка.

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