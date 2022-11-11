Факельное шествие в Даугавпилсе собрало множество участников

11 ноября в честь павших воинов с 10:00 до 11:25 возлагались цветы и зажигались свечи к воинским могилам и памятным местам в Даугавпилсе.

В 12:00 на Братских кладбищах Латвийской армии (Лютеранское кладбище) состоялась торжественная минута памяти.

Продолжая традицию, в этом году тоже прошло факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса. Шествие прошло от Даугавпилсского университета до площади Виенибас.

В Риге также прошло факельное шествие, а в честь героев, погибших за свободу Латвии, люди зажигали свечи у стены Рижского замка.