"Какой будет повседневная жизнь этого ребенка?": стоматолог об уходе за детскими зубами

Лещинска пишет: "Сцена из моей повседневной работы. Так выглядят зубы трехлетнего ребенка. Из 20 молочных зубов 14 повреждены. 11 зубов имеют тяжелые воспалительные процессы в костях челюсти. Эти зубы пришлось удалить. Можно было запломбировать три зуба. Теперь ребенку придется жить с девятью зубами, пока не начнут прорезываться постоянные зубы.

Какой будет повседневная жизнь этого ребенка? Дискомфорт, затрудненный прием пищи, нарушение речевого развития, трудная социализация. В сложившейся ситуации виноваты исключительно родители, которые не позаботились о зубах своего ребенка, заставив его жить в боли и страданиях. И здесь ни в коем случае не виновата "очередь к стоматологу".

Стоматолог утверждает, что родители ребенка помогали чистить зубы и покупали йогурты, сладкое молоко, соки и конфеты, которые ребенок употреблял в больших количествах.

"Родители, помните, что ребенок - это ответственность и забота. Вы должны сделать все, чтобы ребенок был здоров и счастлив. Бережный уход за зубами - обязанность каждого родителя", - подчеркивает детский стоматолог.

Жители тоже не остались равнодушными к этой записи. Под этим постом жительница поделилась своим мнением: "Здесь и в этом, и во многих других подобных случаях виноваты исключительно родители. Любой родитель может прочитать, что ребенку надо регулярно чистить зубы, начиная с первого зуба, хотя бы набрав вопрос в Google. Даже если никто из врачей ничего об этом не сказал. Это последствия безответственности родителей".