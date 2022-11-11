Видео ⟩ "Он долго будет там лежать?": житель Лиепаи нашел снесенный памятник в сельском ангаре

Памятник "Защитникам Лиепаи 1941 года" был демонтирован в конце октября. Вскоре после демонтажа один из жителей увидел его примерно в 200 километрах от Лиепаи, в сельской местности, лежащим рядом с ангаром.

Житель, который нашел памятник, но пожелал остаться неизвестным, выразил удивление по поводу того, почему памятник был там.

Команда Bez Tabu осмотрела указанное место и обнаружила, что памятник уже установлен под крышей, в ангаре.

Было установлено, что ангар арендует Музей оккупации Латвии, которому поручено хранить прославляющие оккупацию памятники, части которых признаны экспертами пригодными для сохранения в силу художественной ценности и других соображений.

Директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба говорит: "У нас есть основное хранилище в Риге. Но эти демонтированные фрагменты не могут быть туда помещены из-за большого объема, поэтому есть отдельное хранилище, этот ангар, где мы можем разместить эти объекты. Есть несколько объектов, не только этот. В конкретном ангаре уже более 10 объектов."

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)