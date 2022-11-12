Жанна Агалакова дала интервью Роману Суперу и рассказала об увольнении с Первого канала с момента начала войны в Украине. На тот момент она работала корреспондентом телеканала в Нью-Йорке и Париже, пишет Spletnik.ru.
Жанна Агалакова об уходе с Первого канала: "Не могу больше заниматься журналистикой"
Жанна Агалакова проработала на Первом канале 20 лет. Журналистка призналась, что никто не пытался ее удерживать,
По поводу увольнения она говорила только со своим прямым начальником. К генеральному директору телеканала Константину Эрнсту она не обращалась.
"Я не разговаривала с Эрнстом. Я сказала, что хочу уйти, не могу делать такую работу. Это был очень короткий разговор. Меня никто не удерживал, никто не уговаривал", - сказала она.
Уйти с телевидения было непростым решением для Жанны. Она не была готова физически к тому, чтобы за две недели найти квартиру и куда-то переехать. Сейчас ее дела постепенно налаживаются.
В профессию она не намерена возвращаться из-за своих убеждений: "Я сама себе запретила профессию. Я не могу и не хочу больше заниматься журналистикой. Я сама себя люстрировала".
Сейчас Жанна Агалакова снимает документальные фильмы. Журналистка много лет живет не в России. В рамках нового проекта она проехала от Мурманска до Магадана, поскольку хотела увидеть, "что происходит в России, потому что в телевизоре об этом давно не рассказывают". При этом сама она понимает, что документальное кино больших денег не приносит.
Желание уволиться с Первого канала у нее было давно. Еще в 2005 она поняла, что не хочет, чтобы ее лицо соотносили с текстом, который она "вынуждена была говорить". Так она попросилась о переводе в корреспонденты за рубежом. Ей стало легче в Париже. За ней никто не следил, а зарубежные новости тогда не чистили и не обрезали. Были темы, которые ей присылали, что-то она выбирала сама, а потом некоторые вещи стали замалчивать.
Журналистка призналась, что ожидала того, что после ее увольнения и заявлений против войны в Украине ее осудят коллеги. Тоже самое произошло и с Мариной Овсянниковой. Но она не получила ни одного хейтерского сообщения она не получила - ей писали только слова поддержки. Критику она получила после своего выступления в рамках организации "Репортеры без границ" в Париже. Жанна призвала россиян "не быть зомбированными".
Напомним, на Первом канале Жанна Агалакова работала с 1999 года (на тот момент это был телеканал ОРТ) в качестве ведущей, позже она стала корреспондентом в Нью-Йорке и Париже.
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