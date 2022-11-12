Жанна Агалакова об уходе с Первого канала: "Не могу больше заниматься журналистикой"

Желание уволиться с Первого канала у нее было давно. Еще в 2005 она поняла, что не хочет, чтобы ее лицо соотносили с текстом, который она "вынуждена была говорить". Так она попросилась о переводе в корреспонденты за рубежом. Ей стало легче в Париже. За ней никто не следил, а зарубежные новости тогда не чистили и не обрезали. Были темы, которые ей присылали, что-то она выбирала сама, а потом некоторые вещи стали замалчивать.

Журналистка призналась, что ожидала того, что после ее увольнения и заявлений против войны в Украине ее осудят коллеги. Тоже самое произошло и с Мариной Овсянниковой. Но она не получила ни одного хейтерского сообщения она не получила - ей писали только слова поддержки. Критику она получила после своего выступления в рамках организации "Репортеры без границ" в Париже. Жанна призвала россиян "не быть зомбированными".

Напомним, на Первом канале Жанна Агалакова работала с 1999 года (на тот момент это был телеканал ОРТ) в качестве ведущей, позже она стала корреспондентом в Нью-Йорке и Париже.

Жанна Агалакова Фото: Кадр из видео