Опрос: в общественных местах маски продолжают носить 6% жителей Латвии

В местах, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию друг от друга, 6% опрошенных жителей Латвии носят маски - например, в переполненном общественном транспорте, в магазинах и других местах, где много людей, а еще 12% "скорее делают это, чем не делают".

При этом большинство опрошенных, или 81%, не носят маску в местах без возможности соблюдения дистанции, а еще 1% не дали конкретного ответа на вопрос.

Сравнивая эти данные с результатами, полученными в сентябре, можно прийти к выводу, что люди стали носить маски реже - в сентябре это делали 9%, а "скорее делали, чем не делали" 13%. 76% опрошенных в сентябре масок не носили, а 2% не дали конкретного ответа.

Женщины и пожилые люди носят маски чаще, чем мужчины и молодежь, а латыши чаще, чем русскоязычные.