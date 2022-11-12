Перед утечкой на "Северном потоке" рядом прошли два судна с выключенными датчиками

По данным анализа, каждое из судов было длиной от 95 до 130 метров. Глава SpaceKnow Джерри Джаворницки отметил, что у них были отключены датчики слежения, а значит, "они пытались скрыть информацию о своем местоположении от мира". Про суда удалось узнать, проанализировав снимки, сделанные с нескольких спутников.

Как только SpaceKnow обнаружила эти корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим взрывы на "Северных потоках". По словам Джаворницки, представители альянса попросили компанию предоставить им дополнительную информацию.

Утечки на "Северных потоках"

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках "Северного потока" и на одной из ниток "Северного потока - 2". На одной из ниток "Северного " были обнаружены две "техногенные воронки" глубиной до пяти метров.

В Евросоюзе считают, что система газопроводов "Северный поток" была поврежден намеренно. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.