СМИ: Демократы сохраняют контроль над Сенатом Конгресса США

Победа гарантирует контроль демократов над 100-местным Сенатом Конгресса США, у них - 50 мест. При равном распределении решающим становится голос вице-президента, демократа Камалы Харрис.

Масто одерживает верх над республиканским кандидатом Адамом Лаксалтом, бывшим генеральным прокурором штата Невада, которого поддерживал экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее экс-астронавт, демократ Марк Келли сохранил место в Сенате от Аризоны, его соратник по партии Адриан Фонтес занял пост госсекретаря штата.

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.