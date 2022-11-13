Фото и видео ⟩ В центре Стамбула произошел взрыв, есть погибшие. Ранены более 80 человек

На одном из опубликованных видео, запечатлевшем момент взрыва, видно, что на улице было людно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены более 80 человек. Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Эрдоган заявил, что случившееся похоже на теракт, но, по его словам, утверждать это наверняка пока было бы неправильно.

Президент также заявил, что в преступлении может быть замешана женщина. Позже вице-президент Фуат Октай прямо заявил, что власти расценивают случившееся как теракт и что взрывное устройство привела в действие террористка. Погибла ли она в результате, пока неизвестно.

Агентство "Анадолу" сообщило, что прокуратура начала расследование произошедшего, а регулятор наложил запрет на телетрансляцию с места событий.

Улица Истикляль перекрыта. По словам очевидцев, над центром Стамбула летают вертолеты.

В турецких СМИ также появились сообщения о выстрелах в районе станции метро "Шишхане", которая находится в километре от места взрыва. Утверждается, что полицейские застрелили человека. Официально это не подтверждено, пишет "Медуза".

Турецкая федерация футбола после взрыва отложила футбольный матч между "Бешикташем" и "Антальяспором", который должен быть пройти вечером 13 ноября в Стамбуле, пишет "Медуза".

Улица Истикляль уже становилась местом нападения во время серии атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка "Исламское государство".

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб и открыл огонь по посетителям. В результате теракта погибли 39 человек и 69 получили ранения.

Взрыв в центре Стамбула Фото: Reuters/ScanPix

Взрыв в центре Стамбула Фото: Reuters/ScanPix