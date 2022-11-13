Передача: дешевле всех один депутатский мандат обошелся партии "За стабильность!"

Лидер партии Алексей Росликов утверждает, что их успех является доказательством того, что политикам нужно выходить на улицы и разговаривать с людьми. В соцсетях тоже нужно говорить о том, что волнует людей, и тогда не нужно будет платить за распространение этого контента, считает Росликов: "Проблема нынешних политиков в том, что они думают, что они очень умные и могут сами показать народу дорогу - не то, что они хотят, а то, что видит политик. Это самая большая проблема. Если вы разговариваете с людьми, общаетесь с людьми - они сами с удовольствием смотрят материалы, которые вы для них подготовили, с удовольствием делятся этими материалами. Поэтому ни одно видео в наших соцсетях не было оплачено и вообще никаких расходов не было. Опять же, личное время и энергия, все".