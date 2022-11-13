Самая дорогая кампания - у партии "Для развития/За!", самый дорогой депутатский мандат - у партии "Латвия на первом месте", а дешевле всех место в 14-м Сейме обошлось партии "За стабильность!", свидетельствуют подсчеты передачи De Facto на LTV. Они основаны на партийных предвыборных декларациях, которые только что были опубликованы и будут проверены Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) к маю следующего года. Бюро обещает тщательно оценить как пожертвования, полученные партиями, так и обоснованность расходов партий, получивших государственное финансирование, на предвыборную агитацию.
Передача: дешевле всех один депутатский мандат обошелся партии "За стабильность!"
Организатору самой дорогой избирательной кампании - объединению "Для развития/За!" - расходы почти в 900 тысяч евро не помогли преодолеть пятипроцентный барьер. В случае успеха у партии было бы шесть мандатов и каждый стоил бы почти 150 тысяч евро.
Так как партия "Для развития/За!" не попала в 14-й Сейм,
дороже всего мандат обошелся партии "Латвия на первом месте".
Ее предвыборная декларация не отражает так называемую кампанию "за естественную семью", в которой этим летом активно участвовали несколько кандидатов от партии, а продвигать ее помогало объединение во главе с лидером партии Айнарсом Шлесерсом. Но и без того партия официально потратила на кампанию 617 тысяч евро - значит, один мандат стоил 68 604 евро.
За четыре месяца предвыборной кампании партия получила полмиллиона пожертвований. Было много тех, кто пожертвовал 10 тысяч евро или чуть меньше. Некоторые из них являются менеджерами холдинговой компании Rīgas tirdzniecības osta, частично принадлежащей семье Шлесерса, есть и представители банковского сектора - в основном из Rietumu banka. Шлесерс говорит, что партия нуждалась в крупных спонсорах, потому что у нее не было государственного финансирования, а СМИ - как государственные, так и частные - почти никуда не приглашали представителей партии.
Среди партий, прошедших в Сейм, самая дорогая кампания была у "Объединенного списка" (ОС) - всего она стоила 745 тысяч евро, а один мандат - 49 686 евро. Эдгар Таварс, глава фракции Сейма ОС и Латвийской партии "зеленых", объясняет, что пришлось купить много рекламы, чтобы объяснить избирателям, что "зеленые" больше не с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), а с Латвийским объединением регионов, Лиепайской партией и объединением Улдиса Пиленса.
Партия с государственным финансированием и представительством как в Сейме, так и в правительстве - Национальное объединение (НО) - потратила больше, чем партия Шлесерса, и имела чуть более дорогой мандат, чем ОС. На выборы она потратила 660 тысяч евро, таким образом, один мандат стоил НО 50 834 евро.
Вполовину меньше, или 25 020 евро, заплатил Союз зеленых и крестьян, который после откола Партии "зеленых" сохранил и свой бренд, и государственное финансирование. На кампанию "зеленые крестьяне" потратили 400 000 евро.
Стоимость одного мандата для "Нового Единства" был аналогична "зеленым крестьянам" - 22 842 евро, но кампания стоила в полтора раза дороже - почти 600 тысяч евро. Хотя кампания партии под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша заняла пятое место среди самых дорогих, генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс утверждает, что они не преувеличивали свои расходы. Главное было рассказать, "кто мы и чем занимаемся", говорит представитель партии.
У "Прогрессивных" были очень небольшие ограниченные расходы, но общие расходы на кампанию достигли 177 тысяч евро, или 17 717 евро за один мандат. Сопредседатель партии Антонина Ненашева поясняет: хотя расходы на размещение рекламы были для партии небольшими, другие затраты, такие как планирование и подготовка кампании, все же были необходимы.
Согласно предвыборной декларации, самой дешевой среди прошедших в Сейм партий была кампания "За стабильность!". 33,8 тысячи евро за кампанию, или 3072 евро за один мандат, - именно во столько обошлись прошедшие выборы партии, которую часто называют партией TikTok.
Лидер партии Алексей Росликов утверждает, что их успех является доказательством того, что политикам нужно выходить на улицы и разговаривать с людьми. В соцсетях тоже нужно говорить о том, что волнует людей, и тогда не нужно будет платить за распространение этого контента, считает Росликов: "Проблема нынешних политиков в том, что они думают, что они очень умные и могут сами показать народу дорогу - не то, что они хотят, а то, что видит политик. Это самая большая проблема. Если вы разговариваете с людьми, общаетесь с людьми - они сами с удовольствием смотрят материалы, которые вы для них подготовили, с удовольствием делятся этими материалами. Поэтому ни одно видео в наших соцсетях не было оплачено и вообще никаких расходов не было. Опять же, личное время и энергия, все".
Теперь предвыборные декларации всех партий, в том числе тех, которые не попал в Сейм, проверит KNAB, который запросит у партий все документы о потраченных на предвыборные цели деньгах.
Начальник отдела по расследованию нарушений политических организаций KNAB Амилия Райтума напоминает, что это первые выборы в Сейм, на которых действуют более строгие условия использования государственного финансирования: "С 15 января 2020 года партиям запрещено использовать бюджетные средства на несоразмерно дорогие товары, услуги, эксклюзивные товары и услуги, поэтому, конечно, мы будем продолжать применять эту практику".
На выборах в Сейм 14-го созыва двухпроцентный барьер преодолели 13 партий, поэтому все они могут претендовать на государственное финансирование на следующие четыре года. На этой неделе у них был последний шанс подать заявку в KNAB на получение госфинансирования, и все 13 партий это сделали, подтвердили De Facto в бюро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!