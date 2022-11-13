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Видео ⟩ Жители пытаются уклониться от экзамена по госязыку для ВНЖ, подкупая врачей

rus.tvnet.lv
Жители пытаются уклониться от экзамена по госязыку для ВНЖ, подкупая врачей
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Кабинет врача. Иллюстративное фото
Кабинет врача. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В передачу Bez Tabu поступили письма от сотрудников двух не связанных друг с другом медучреждений о случаях взяточничества врачей.

Я работаю в медицинском учреждении и на данный момент слишком часто сталкиваюсь со взрослыми русскоязычными пациентами, которым срочно нужно освобождение от экзамена по госязыку. Эти пациенты настойчиво хотят "купить" это освобождение, предлагая взятки. Самая яркая история - мужчина с увеличенной простатой хочет получить освобождение от экзамена по государственному языку... Меня беспокоит, насколько честны наши врачи и кто будет проверять обоснованность этих освобождений?

Врачи рассказали передаче, что минимум четыре пациента в день пытаются купить заключение, подготовленное врачом-реабилитологом. Пациенты без лишнего смущения дают конверты с деньгами.

Причина, по которой вдруг возник такой бум предложений купить освобождения, связана с латышским языком. А именно 24 сентября вступили в силу изменения в Законе об иммиграции. Для продления вида на жительство в Латвии необходимо сдать экзамен по государственному языку. Правда, если есть заключение врача-реабилитолога, можно обойтись и без этого экзамена.

В Латвийскую ассоциацию врачей-реабилитологов не поступало никаких сигналов о попытках пациентов подкупить врачей для получения необходимого заключения. Однако глава ассоциации Анда Нулле подчеркивает, что нагрузка на врачей-реабилитологов в связи с подготовкой таких заключений значительно возросла.

Опыт Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) показывает, что еще до внесения поправок в Закон об иммиграции были выявлены случаи, когда представленные заключения выдавались безосновательно. Если подозрения в подделке документов подтвердятся после обращения в Инспекцию здравоохранения, в продлении вида на жительство данному лицу будет отказано. И следующая процедура - ​​депортация. В свою очередь, врач, замешанный в подделке документа, может даже лишиться лицензии.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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