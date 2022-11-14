Для чего покупают "убитые" квартиры, когда полно отремонтированных?

Ванная комната одной из квартир, отремонтированных инвесторами. Видите разницу? И дело не только в дизайне, но и в качестве

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Секреты продаж: как привлечь идеального покупателя

ЮЛИЯ ФЕРМАН, партнер Ferea Kinnisvara

Юлия Ферман Фото: личный архив

Обставленную квартиру нужно непременно освободить от старых вещей и мебели, подготовить к ремонту. Покупатель теряется, боится организационных сложностей и дополнительных расходов по вывозу хлама, хотя на самом деле это не так уж страшно и дорого, а определенные вещи вывозят вообще бесплатно.

Успех продажи пригодной для проживания старой квартиры по адекватной рыночной цене зависит от потребностей покупателя. Мы не знаем, в каких условиях сейчас живет покупатель. Для кого-то эта квартира требует капремонта, а для кого-то центральное отопление, канализация и наконец-то собственный душ и туалет - сами по себе уже безусловные достоинства!

Если в квартире сделан кое-какой санитарный ремонт, то ищем покупателя, который будет сдавать ее в аренду. Докупить мебель и сразу же начать сдавать. Арендаторы ухайдокают любой ремонт, а этот хоть не жалко. Второй вариант: квартира берется полностью в кредит, например, это первое жилье молодой пары. Квартира с капитальным ремонтом стоит дороже, да и банк денег больше не дает. Условия позволяют сразу же начать жить, а ремонт делать частями.

Полностью реновированные пустые квартиры при условии адекватной цены пользуются спросом. В такую квартиру покупатель приобретет мебель на свой вкус и будет жить долго и счастливо. Для аренды же купит все в IKEA и сдаст за хорошие деньги.

Cкандинавский стиль и нейтральные тона подходят практически всем. Стиль "дорого-богато" - головная боль для маклера, хотя встречаются покупатели, для которых это - мечта! Но это скорее исключение.