Выявлено 730 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Вчера сделано 5658 тестов на Covid-19, 12,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 299,4 до 288,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6078 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 957 510 случаев заражения.