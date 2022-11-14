За прошедшие сутки подтверждено 730 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 730 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Выявлено 730 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Вчера сделано 5658 тестов на Covid-19, 12,9% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 299,4 до 288,5 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6078 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 957 510 случаев заражения.
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