Полиция просит помочь опознать молодого человека на фотографии

По данным полиции, преступление было совершено в пятницу, 15 ноября, в 14:00.

Правоохранители призывают изучить изображения на фотографии как молодого человека в светлой куртке (слева), так и двух других молодых людей в темной верхней одежде.

Всех, кто узнал кого-либо из этих людей, просят связаться с полицией, отправив сообщение по электронной почте e.m.andersons@riga.vp.gov.lv или позвонив по телефонам 67086869 или 110.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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