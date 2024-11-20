Ринкевич прокомментировал случаи повреждения кабелей в Балтийском море

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидентов, поэтому он воздержится от комментариев.

Президент напомнил, что в среду состоится очередное заседание Совета по национальной безопасности, и вопрос о повреждении кабелей в Балтийском море тоже будет обсуждаться.

На заседании будет заслушана информация о состоянии критической инфраструктуры Латвии, безопасности и возможных проблемах, на которые следует обратить внимание.

Как сообщалось, за последние дни в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля - соединяющий Литву и Швецию и соединяющий Финляндию и Германию.

Шведская телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, идущих из Швеции в Литву, а в понедельник финский оператор Cinia сообщил, что кабель, соединяющий порт Хельсинки и немецкий порт Росток, был оборван по неизвестным причинам.

Власти стран ведут расследование обстоятельств повреждения кабелей, не исключая, что оно является актом саботажа.

В среду сайт новостей о судоходстве GCaptain.com сообщил, что, согласно данным властей Дании, в момент повреждения кабеля в непосредственной близости от места инцидента находился китайский балкер Yi Peng 3.

В прошлом году в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Расследование показало, что его повредил зарегистрированный в Гонконге контейнеровоз NewNew Polar Bear, который тянул якорь по дну Балтийского моря.

И NewNew Polar Bear, и Yi Peng 3 перед инцидентами вышли из российского порта.

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