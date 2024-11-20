"Эти события реальны. С другой стороны, у нас есть противник, у которого есть возможности планирования, у которого есть ресурсы, который может действовать глобально, а то, что связано с континентальной Европой, действительно широко, и он предусмотрел цели в Литве", - сказал Будрис телеканалу LRT во вторник.

По его словам, этот инцидент - лишь малая часть общей картины.

"Публично объявленные неудавшиеся и некоторые успешные операции - это лишь часть общей картины того, что сейчас происходит, по крайней мере, в Европе, и Литва - одна из таких стран", - сказал советник президента.

По словам Будриса, подобные атаки обычно направлены на важные для России объекты и места, которые могут вызвать резонанс в обществе.

"Из того, что мы видели в последнее время, это значимые для нас объекты, объекты исторической памяти. Те места, которые могут вызвать резонанс в обществе, ощущение террора, например, места массового скопления людей, торговые сети", - сказал советник.