СМИ: У украинской армии всего 50 ракет ATACMS

"Несмотря на то, что Пентагон не предоставил никаких цифр, считается, что в распоряжении киевских властей сейчас всего около 50 ракет. Украина располагает довольно большим количеством ракетных установок HIMARS и MLRS для их запуска", - отмечает издание.

По данным Института изучения войны (ISW), ракеты ATAMCS радиусом действия 300 километров могут представлять угрозу для около 245 российских военных объектов, от баз ВВС до складов боеприпасов.

При этом пресс-представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтверждать информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты США для нанесения ударов по целям глубоко на территории России.

В ночь на вторник украинская армия впервые нанесла удар по территории России ракетами ATAMCS, сообщает издание Forbes Ukraine и другие СМИ.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что украинские войска в ночь на вторник нанесли удар по территории России восемью ракетами ATAMCS, и две из этих ракет россиянам удалось перехватить.

Удар был нанесен по месту доставки боеприпасов, сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

17 ноября газета New York Times сообщил, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATAMCS для нанесения удара по России.

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