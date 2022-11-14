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Муйжниеце и Риекстиньш покинули "Консервативных"

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Муйжниеце и Риекстиньш покинули "Консервативных"
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Министр образования Анита Муйжниеце и бывший парламентарий Сандис Риекстиньш.
Министр образования Анита Муйжниеце и бывший парламентарий Сандис Риекстиньш. Фото: LETA

Министр образования и науки Анита Муйжниеце и бывший парламентарий Сандис Риекстиньш планирует прекратить свою деятельность в непопавшей в 14-й Сейм политической партии "Консервативные", свидетельствуют записи политиков в Twitter.

Министр отметила, что с конца 2016 года преданно работала в пользу "Консервативных".

"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы много вместе сделали, но каждая книга когда-то прочитывается до конца", - пишет Муйжниеце. К записи добавлено изображение, в котором отображается книга с надписью "The End", которая в переводе с английского означает "Конец".

Риекстиньш желает партии удачи в дальнейшей работе, допуская, что он не будет в нее вовлечен.

"Чтобы "консервативным" повезло, но, скорее всего, без меня...", - написал бывший депутат.

Как сообщалось, партии не удалось преодолеть 5-процентный барьер на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.

После этого бывший председатель правления партии, министр юстиции Борданс и правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм.

Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления, предоставив возможность новым лидерам партии.

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