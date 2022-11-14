Муйжниеце и Риекстиньш покинули "Консервативных"

Министр отметила, что с конца 2016 года преданно работала в пользу "Консервативных".

"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы много вместе сделали, но каждая книга когда-то прочитывается до конца", - пишет Муйжниеце. К записи добавлено изображение, в котором отображается книга с надписью "The End", которая в переводе с английского означает "Конец".

Kopš 2016.gada beigām esmu uzticīgi strādājusi Konservatīvie labā. No pirmās dienas līdz šodienai.

Esmu pateicīga partijai par iespēju strādāt Latvijas labā, esam daudz kopā paveikuši, bet katra grāmata kādreiz tiek izlasīta līdz galam.

Ar sveicieniem

Anita pic.twitter.com/6L1tFGQdVB — Anita Muižniece (@anita_muizniece) November 13, 2022

Риекстиньш желает партии удачи в дальнейшей работе, допуская, что он не будет в нее вовлечен.

"Чтобы "консервативным" повезло, но, скорее всего, без меня...", - написал бывший депутат.

Lai Konservatīvajiem veicās, bet visticamāk, ka bez manis... — Sandis Riekstiņš 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@SandisRiekstins) November 13, 2022

Как сообщалось, партии не удалось преодолеть 5-процентный барьер на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.

После этого бывший председатель правления партии, министр юстиции Борданс и правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм.

Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления, предоставив возможность новым лидерам партии.