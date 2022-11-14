Министр образования и науки Анита Муйжниеце и бывший парламентарий Сандис Риекстиньш планирует прекратить свою деятельность в непопавшей в 14-й Сейм политической партии "Консервативные", свидетельствуют записи политиков в Twitter.
Муйжниеце и Риекстиньш покинули "Консервативных"
Министр отметила, что с конца 2016 года преданно работала в пользу "Консервативных".
"Я благодарна партии за возможность работать на благо Латвии, мы много вместе сделали, но каждая книга когда-то прочитывается до конца", - пишет Муйжниеце. К записи добавлено изображение, в котором отображается книга с надписью "The End", которая в переводе с английского означает "Конец".
Kopš 2016.gada beigām esmu uzticīgi strādājusi Konservatīvie labā. No pirmās dienas līdz šodienai.— Anita Muižniece (@anita_muizniece) November 13, 2022
Esmu pateicīga partijai par iespēju strādāt Latvijas labā, esam daudz kopā paveikuši, bet katra grāmata kādreiz tiek izlasīta līdz galam.
Ar sveicieniem
Anita pic.twitter.com/6L1tFGQdVB
Риекстиньш желает партии удачи в дальнейшей работе, допуская, что он не будет в нее вовлечен.
"Чтобы "консервативным" повезло, но, скорее всего, без меня...", - написал бывший депутат.
Lai Konservatīvajiem veicās, bet visticamāk, ka bez manis...— Sandis Riekstiņš 🇱🇻 ❤️ 🇺🇦 (@SandisRiekstins) November 13, 2022
Как сообщалось, партии не удалось преодолеть 5-процентный барьер на состоявшихся в октябре выборах в 14-й Сейм.
После этого бывший председатель правления партии, министр юстиции Борданс и правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм.
Борданс сообщил, что не будет баллотироваться на пост председателя правления, предоставив возможность новым лидерам партии.
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