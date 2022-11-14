Видео ⟩ Когда 3-й трамвай снова соединит Кенгарагс и Юглу? Объясняет Rīgas satiksme

Трамвайный маршрут номер 3 ранее соединял два конца столицы - Юглу и Кенгарагс. Это был второй по протяженности маршрут в Риге, общая длинна которого в обе стороны достигала 34 километров. Трамвай останавливался на 78 остановках.

"С началом пандемии, когда были установлены важные правила проезда пассажиров общественным транспортом, а также рекомендовано как можно меньше им пользоваться, поток пассажиров значительно уменьшился и 3-й трамвайный маршрут был временно закрыт", - сказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Она отмечает, что пассажиропоток до сих пор не вернулся к допандемийному уровню.

С 16 января по 31 августа 2021 года маршрут был временно закрыт в связи с объявлением в стране второго чрезвычайного положения и сокращением рейсов, вызванным пандемией Covid-19.

С 3 ноября 2021 года маршрут снова был временно закрыт из-за отсутствия водителей.

Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)