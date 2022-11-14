Снос памятников в Даугавпилсе: суд принял дело к рассмотрению

Дума считает, что Даугавпилсское самоуправление уже в 1992 году демонтировало воздвигнутые в советское время памятники, которые не имеют художественной ценности и отражают идеологию советского времени. Другие объекты в хорошем техническом состоянии, с момента восстановления независимости их обслуживают и один даже отреставрировали, и они не прославляют советскую власть, а посвящены памяти погибших на войне.

Самоуправление Даугавпилса повторно обратилось в КС, так как считает, что вторая часть статьи 4, вторая и пятая части статьи 5, а также первая часть статьи 8 закона о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвии не соответствует статьям 1 и 101 Конституции.

Из этих статей Конституции вытекает право самоуправления на управление собственной территорией в интересах ее жителей. По мнению Даугавпилсской городской думы, поручая самоуправлению демонтировать объекты, специально определенные Кабинетом министров, государство вмешивается в самостоятельную функцию самоуправления по заботе об благоустройстве своей административной территории.