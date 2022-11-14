Видео ⟩ Массовые нарушения на улице Гоголя: водители объезжают пробки по полосе общественного транспорта

Некоторое время назад на участке улицы Гоголя от улицы Тургенева в сторону центра были внесены изменения. Одна из полос движения на дороге определена как полоса общественного транспорта, по которой может двигаться только общественный транспорт, а также электромобили и такси.

Рижанка Лаура часто замечает, что многие водители нарушают правила и ездят по полосе общественного транспорта, особенно в утренние часы, минуя пробки.

"Неужели мы, порядочные водители, должны страдать? После всего увиденного я делаю вывод, что можно нарушать правила дорожного движения и оставаться безнаказанным. Неужели нет решения по наказанию нарушителей? Если это невозможно сделать с помощью экипажа полиции, то, может быть, есть возможность фиксировать нарушения дроном и отправлять штрафы?" - спрашивает Лаура.

Водитель автобуса отметил, что из-за недобросовестных водителей утро испорчено для многих - и водителей, и пассажиров, ожидающих на остановке, так как часто нарушается расписание движения общественного транспорта.

За несанкционированную езду по полосе общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 40 евро,

с другой стороны, если это действие квалифицируется как агрессивное вождение, то штраф значительно выше - от 70 до 280 евро. Вождение считается агрессивным, если водитель, используя полосу общественного транспорта, обогнал других участников дорожного движения, тем самым проигнорировав их интересы, сообщили программе в Государственной полиции.

Показательно, что рядом находится участок Государственной полиции, но водители не стесняются нарушать правила даже перед окнами участка.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)