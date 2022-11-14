В утренние часы на улице Гоголя в Риге один за другим водители беззастенчиво объезжают пробку, используя полосу общественного транспорта. Водители без угрызений совести нарушают правила дорожного движения, но многим не хватает смелости объяснить свои действия перед камерой, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Массовые нарушения на улице Гоголя: водители объезжают пробки по полосе общественного транспорта
Некоторое время назад на участке улицы Гоголя от улицы Тургенева в сторону центра были внесены изменения. Одна из полос движения на дороге определена как полоса общественного транспорта, по которой может двигаться только общественный транспорт, а также электромобили и такси.
Рижанка Лаура часто замечает, что многие водители нарушают правила и ездят по полосе общественного транспорта, особенно в утренние часы, минуя пробки.
"Неужели мы, порядочные водители, должны страдать? После всего увиденного я делаю вывод, что можно нарушать правила дорожного движения и оставаться безнаказанным. Неужели нет решения по наказанию нарушителей? Если это невозможно сделать с помощью экипажа полиции, то, может быть, есть возможность фиксировать нарушения дроном и отправлять штрафы?" - спрашивает Лаура.
Водитель автобуса отметил, что из-за недобросовестных водителей утро испорчено для многих - и водителей, и пассажиров, ожидающих на остановке, так как часто нарушается расписание движения общественного транспорта.
За несанкционированную езду по полосе общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 40 евро,
с другой стороны, если это действие квалифицируется как агрессивное вождение, то штраф значительно выше - от 70 до 280 евро. Вождение считается агрессивным, если водитель, используя полосу общественного транспорта, обогнал других участников дорожного движения, тем самым проигнорировав их интересы, сообщили программе в Государственной полиции.
Показательно, что рядом находится участок Государственной полиции, но водители не стесняются нарушать правила даже перед окнами участка.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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