Почему улица Юглас стала опасной для участников дорожного движения?

"Так как это не пешеходный переход в его классическом понимании, соответственно, до момента, пока не будет установлен светофор, там нельзя оборудовать пешеходный переход", - сообщил руководитель бюро директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

На улице Юглас велодорожка идет по одной стороне, а за переездом - и по другой стороне, однако, чтобы пересечь улицу, нужно быть очень, очень внимательным, так как здесь часто возникают опасные ситуации. Разрешенная скорость движения - 70 километров в час. Движение на улице Юглас очень интенсивное, поэтому для пешеходов и велосипедистов пересечение здесь проблематично и опасно.

Пока что нет ни переезда, ни перехода, а просто опасное место пересечения. И по этой причине созданная здесь инфраструктура неудобна, ее нельзя безопасно использовать. Нерегулируемый пешеходный переход здесь нельзя создать из-за потока транспорта. "Там необходим сфетофор, - рассказал Вайводс. - В плане действия на будущее у департамента есть создание светорофра и в этом месте, однако нужно указать, что у нас в городе есть несколько других мест, которые все-таки приоритетнее и актуальнее именно с точки зрения числа пользователей инфраструктуры".

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