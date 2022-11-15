Велодорожка на улице Юглас в Риге пересекает улицу, где разрешенная скорость движения составляет 70 км/ч. В часы пик пересечь этот велосипедный переход практически невозможно, так как машины мчатся одна за другой, рассказал передача 4. studija Латвийского телевидения Эгил Тишанов, который часто здесь пересекает улицу.
Почему улица Юглас стала опасной для участников дорожного движения?
"Так как это не пешеходный переход в его классическом понимании, соответственно, до момента, пока не будет установлен светофор, там нельзя оборудовать пешеходный переход", - сообщил руководитель бюро директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.
На улице Юглас велодорожка идет по одной стороне, а за переездом - и по другой стороне, однако, чтобы пересечь улицу, нужно быть очень, очень внимательным, так как здесь часто возникают опасные ситуации. Разрешенная скорость движения - 70 километров в час. Движение на улице Юглас очень интенсивное, поэтому для пешеходов и велосипедистов пересечение здесь проблематично и опасно.
Пока что нет ни переезда, ни перехода, а просто опасное место пересечения. И по этой причине созданная здесь инфраструктура неудобна, ее нельзя безопасно использовать. Нерегулируемый пешеходный переход здесь нельзя создать из-за потока транспорта. "Там необходим сфетофор, - рассказал Вайводс. - В плане действия на будущее у департамента есть создание светорофра и в этом месте, однако нужно указать, что у нас в городе есть несколько других мест, которые все-таки приоритетнее и актуальнее именно с точки зрения числа пользователей инфраструктуры".
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