Психиатр о том, что лучше всего помогает в борьбе с осенней хандрой

Не помешает уменьшить количество потребляемых новостей. Если это расстраивает, то нет смысла пересматривать все паблики и YouTube-каналы. Оставьте себе один-два ресурса.

Ну и, наконец, побольше времени уделяйте тому, что вам конкретно приносит покой и умиротворение.

По словам доктора Юлии Лице, очень важно в такое тревожное время следить за качеством и количеством сна. Ведь сон, как и еда - это наше "топливо".

"Сон - это индикатор, своего рода, лакмусовая бумажка нашего эмоционального состояния, - поясняет психиатр. - Это первое, что меняется в связи с тревогой и стрессом. Чтобы избежать проблем с бессонницей, важно разработать свой индивидуальный ритуал, который будет подавать сигнал организму, что все, пора спать. Это могут быть водные процедуры, медитация или дыхательные упражнения. Таким образом мы расслабляем наш разум. Если нравится, то подключаем ароматерапию или расслабляющую музыку. Проветриваем спальню и регулируем температуру, если есть такая возможность - в более прохладной комнате спать будет лучше, чем в жаркой.