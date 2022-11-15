Осень - время, когда людей одолевает хандра, ухудшается настроение, многие начинают жить в состоянии стресса и тревоги. Способствуют этому не только унылая погода и увядание природы, но и высокие счета за коммунальные услуги, подорожание многих товаров и услуг. И при этом постоянным негативным фоном идет война в Украине. В общем, не жизнь, а сплошные стрессы. Можно ли как-то при всем этом не утонуть в негативе, сохранить бодрость духа, не унывать и не тревожиться?
Психиатр о том, что лучше всего помогает в борьбе с осенней хандрой
"Осень - это начало завершения всех процессов, своего рода конец, как бы пессимистично это не звучало, - поясняет психиатр Юлия Лице. - Заканчивается год, погода портится, мы начинаем болеть, что забирает резервы нашего организма, накопленные за лето, и, что самое главное, день становится короче. От этого наше эмоциональное состояние еще более ухудшается".
Универсального рецепта, как с этим справляться, нет. Мы все очень разные. Но есть некоторые простые советы. Например, не пренебрегать умеренной физической активностью - прогулки на свежем воздухе, йога. Сюда можно добавить медитации, дыхательные практики, ароматерапию. Важно также найти время для себя в рутинном хаосе. Посмотреть на себя как бы со стороны (сюда можно приписать и осознанность). Если человек в ладу с собой, то окружение не так сильно будет его выбивать из эмоционального равновесия.
Далее - надо оценить, что, как и когда мы едим, ведь это напрямую влияет на наше самочувствие, в том числе и в душевном плане. Пересмотреть количество потребления кофе, энергетиков и сладких лимонадов, что возбуждает нервную систему и усиливает тревогу.
Не помешает уменьшить количество потребляемых новостей. Если это расстраивает, то нет смысла пересматривать все паблики и YouTube-каналы. Оставьте себе один-два ресурса.
Ну и, наконец, побольше времени уделяйте тому, что вам конкретно приносит покой и умиротворение.
По словам доктора Юлии Лице, очень важно в такое тревожное время следить за качеством и количеством сна. Ведь сон, как и еда - это наше "топливо".
"Сон - это индикатор, своего рода, лакмусовая бумажка нашего эмоционального состояния, - поясняет психиатр. - Это первое, что меняется в связи с тревогой и стрессом. Чтобы избежать проблем с бессонницей, важно разработать свой индивидуальный ритуал, который будет подавать сигнал организму, что все, пора спать. Это могут быть водные процедуры, медитация или дыхательные упражнения. Таким образом мы расслабляем наш разум. Если нравится, то подключаем ароматерапию или расслабляющую музыку. Проветриваем спальню и регулируем температуру, если есть такая возможность - в более прохладной комнате спать будет лучше, чем в жаркой.
Не рекомендую пользоваться телефоном, смотреть телевизор, это возбуждает нервную систему и сбивает настрой ко сну. Также не рекомендую пить стимулирующие напитки во второй половине дня. Алкоголь разрушает структуру сна, так что рюмочка на ночь, только ухудшает ситуацию. Есть стоит за несколько часов до сна, но и с выраженным чувством голода ложиться спать не следует. Если живот урчит, то лучше съесть что то легкое.
Идеально, если есть возможность ложиться спать и просыпаться каждый раз в одно и тоже время. Хотя бы стараться не пересыпать в выходные, когда этого очень хочется. Сон так не работает и "отоспать" все, что накопилось за неделю не получится".
Лишение организма сна в ночное время суток и, тем более, отсутствие сна более суток искажает нормальные физиологические ритмы организма, отражаясь на работе нервных структур. Как следствие, порог уязвимости организма падает. А при снижении адаптивных и резервных возможностей, организм становится более чувствительным к нагрузкам: человек тяжело и эмоционально переносит физическое и психоэмоциональное напряжение. При, казалось бы, обыденной нагрузке - на работе, учебе, в спортзале - внезапно возникает быстрое ощущение усталости, истощения, начинают беспокоить боль и дискомфорт в системах органов, характерные для вегетативной дисфункции.
Сегодня предлагается масса чаев, целебных сборов, настоек, но масштабные исследования доказывают, в основе наиболее эффективной комбинации для улучшения сна - сочетание мелатонина, мелиссы и перечной мяты. Если говорить образно, то мелатонин - это естественное снотворное тела. Если же научно, то это гормон эпифиза, который регулирует циркадные ритмы организма. В свою очередь экстракт листьев мелиссы обладает мощным седативным воздействием. Он действует как аптечные антидепрессанты, причем оказывает достаточно мощный эффект при излишнем эмоциональном напряжении, перевозбуждении, депрессии, неврозах и бессоннице. Но главное, не вызывает привыкания и не наносит "химического удара" по организму.
А вот мята перечная является лидером среди трав, способных нормализовать сон и успокаивать. Благодаря исследованиям удалось выяснить следующий факт - все разновидности мяты содержат в высокой концентрации ментол и изовалериановую кислоту. Эти вещества снимают спазмы сосудов и очищают их, успокаивают нервную систему и запускают процесс выработки гормона сна - мелатонина.
Помимо помощи природных средств, специалисты рекомендуют:
- Ограничьте или исключите употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай, тоники). Не употребляйте их за 6 часов до сна.
- Соблюдайте умеренность в потреблении алкоголя. Доза для взрослого человека не должна превышать пару бокалов вина, бутылку пива или 70 г крепких напитков в день.
- Используйте на окнах светоизолирующие шторы (блекаут). Если у вас тонкие шторы, дневной свет может подавлять продукцию мелатонина и нарушать сон утром.
- Оставьте дела на утро, не тратьте время ночного сна на что-то более "полезное" или срочное. Лучше встаньте пораньше и сделайте все необходимые дела утром. Одна из современных теорий работы мозга гласит, что наиболее продуктивное время работы - с 5 до 8 утра!
Если подобные методы уже не помогают Вам спокойно заснуть ночью и чувствовать себя бодрым в течение дня, значит, необходимо обратится к семейному врачу или практикующему психиатру. И помните, здоровый сон - это самое лучшее лекарство от стрессов и осенней хандры!
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