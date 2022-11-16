Липину интересно ⟩ Как долго мы будем жить без правительства?

Сейчас же, как я и писал выше, каждая из трех потенциальных партий незаменима. Заменимы были "Прогрессивные" - ну вот они и не в правительстве.

"Прогрессивные" на переговорах с партией "Новое Единство" Фото: Evija Trifanova/LETA

Поэтому, хоть мы и не видим всей подноготной переговоров, можно предположить, что каждая из трех партий пытается выдавить как можно больше плюсов и, наоборот, не брать на себя ответственность за те сферы жизни, в которых в ближайшие годы, очевидно, придется принимать непопулярные решения.

Помогает партиям ощущать себя настолько незаменимыми и тот факт, что альтернативы не прослеживается. Если еще четыре года назад условный Союз зеленых и крестьян мог бы стать потенциальным партнером по коалиции, все ж таки до этого в правительстве с ним "Единство" и Нацобъединение вполне нормально работали, то сейчас политической токсичности у этой силы прибавилось.

А о партиях "За стабильность!" и "Латвия на первом месте" и говорить нечего. "Новое Единство" и Нацобъединение уже один раз обожглись на KPV LV и вряд ли будут доверять политическим силам, прошедшим в парламент благодаря популизму и соцсетям. Это даже не беря в расчет лозунги этих партий.

Вот и выходит, что у нас либо будет правительство из этих трех (четырех? Есть ли шансы у "Прогрессивных"?) партий, либо никакого правительства не будет.

Так все-таки сколько нам еще жить без правительства?