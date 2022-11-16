Три партии не могут договориться, как сформировать правительство. Никто не хочет брать ответственность? Или, наоборот, лакомых кусочков слишком много? Есть ли у нас альтернатива? И что по этому поводу говорит закон Латвии (спойлер - ничего)? На эти и другие важные вопросы я и постараюсь найти ответы.
Липину интересно ⟩ Как долго мы будем жить без правительства?
Вот уже полтора месяца как прошли выборы, уже даже 14-й Сейм провел первые заседания. А правительства у нас все еще нет - переговоры продолжаются. И продолжаются, и продолжаются, и продолжаются.
И нельзя сказать, что это абсолютно новая для Латвии ситуация (стоит только вспомнить создание правительства четыре года назад) - но все-таки общая нервозность появляется. Поэтому давайте же обговорим, что происходит сейчас - и как долго это будет происходить.
Второе правительство Кариньша
Напомню результаты выборов в Сейм.
- "Новое Единство" - 26 мест;
- Союз зеленых и крестьян - 16 мест;
- "Объединенный список" - 15 мест;
- Национальное объединение - 13 мест;
- "За стабильность!" - 11 мест;
- "Прогрессивные" - 10 мест;
- "Латвия на первом месте" - 9 мест.
Сразу три из избранных партий громко во время предвыборной кампании назывались нерукопожатными. Если не напрямую, то по крайней мере на это тонко намекалось.
Речь, конечно, идет о партиях "За стабильность!" (за агрессивную антиевропейскую риторику и плавающую позицию по России), "Латвия на первом месте" (лично за Шлесерса, которого в чем только не обвиняли: от распила средств во время пребывания на министерском посту до получения денег от российской власти) и Союзе зеленых и крестьян (лично за Лембергса, который в выборах не участвовал, но ассоциировался с партией весьма конкретно - по схожим со Шлесерсом причинам).
Сразу уточню, что я понимаю - политикам надо уметь идти на компромиссы. Поэтому любые заверения во время предвыборной кампании ради пользы дела можно и позабыть и со Шлесерсом и Лембергсом подружиться, если надо. Но мы точно можем сказать, что на этот шаг правящие партии пойдут далеко не в первую очередь.
Так, стало ясно, что правительство будет создано только с участием партий "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные". Причем присутствие или отсутствие "Прогрессивных" математически ни на что не влияло - большинство получалось и с ними (64 места), и без них (54 места).
Очень теоретически большинство можно было бы получить и без Нацобъединения ("Новое Единство"+"Объединенный список"+"Прогрессивные"=51 место). Но большинство всего в один голос - слишком рискованно. Да и "Объединенный список" сразу сказал, что Нацобъединение - это их лучшие друзья.
В итоге мы пришли к тому, что каждый из тройки "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение понимал - без них правительства не выйдет. И вот мы вступили в стадию долгих переговоров, где каждая политическая сила пытается выгрызть для себя как можно больше.
Конкретные причины разногласий нам не раскрываются. Точно известны только некоторые моменты. Например, участие или не участие "Прогрессивных" в правительстве. Здесь победа осталась за "Объединенным списком" и Нацобъединением - коалиция осталась трехпартийной.
При этом потенциальным премьером остается Кришьянис Кариньш - на его кресло, по крайней мере громко, никто не претендует. Вот только чем дальше, тем чаще переговоры заходят в тупик.
Закон не устанавливает сроки
Сделаем небольшое отступление - как именно закон контролирует создание правительства.
С одной стороны, все расписано довольно четко. Президент назначает кандидата в премьер-министры. Тот формирует правительство. Сейм голосует "за", кандидат официально становится премьер-министром, а Кабмин начинает работу.
"А что же происходит, если кандидат не может сформировать правительство?" - спросите вы.
"Черт его знает", - отвечу я.
Да, в законе Латвии не прописано, что делать, если процесс создания правительства затягивается. И это не моя невнимательность, то же самое мне подтвердил советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров из Латвии.
"Срока, ограничивающего время на создание правительства, в латвийском законодательстве нет. Поэтому этот процесс может продолжаться сколько угодно долго. В Бельгии, по-моему, они поставили рекорд - год после выборов не могли сформировать правительство", - рассказал он.
На самом деле лишь через 16 месяцев после выборов, прошедших в мае 2019 года, в Бельгии удалось сформировать рабочее правительство.
При этом в Латвии, по словам юриста, никто не может напрямую повлиять на этот процесс.
"У президента есть одномоментная роль - назвать своего кандидата в премьеры. Конечно, президент может решить, что кандидат, допустим, не справляется. Но этим президентская роль исчерпывается. Других вариантов повлиять на развитие событий у президента нет, Латвия - это все-таки парламентская республика", - уверяет Димитров.
Впрочем, есть еще кое-что, что может сделать президент - это инициировать роспуск Сейма и провести внеочередные выборы. Но и тут не все так просто.
"По большому счету, президент не обязан как-то мотивировать свое решение распустить Сейм. Но тут есть политическая проблема. Президент не может распустить Сейм, он может инициировать его роспуск. И дальше этот вопрос уходит на референдум. И если население Латвии не поддерживает президента, то ему придется покинуть свой пост. Поэтому президенты обычно очень внимательно смотрят на то, насколько убедительна их мотивация. И поэтому у нас за всю историю был всего один такой случай. Другое дело, в той конкретной политической ситуации у президента был не такой высокий риск, потому что его первый срок подходил к концу и из парламента шли сигналы, что на второй срок его не переизберут", - напоминает Димитров.
Речь идет о роспуске Сейма Валдисом Затлерсом. Референдум был инициирован 28 мая 2011 года и прошел 23 июля. В нем приняло участие менее 690 тысяч человек (44,73% от имеющих право голоса), но убедительное большинство - почти 95% - были за роспуск Сейма.
А как было раньше?
Вообще, долгое создание правительства - это какая-то новая политическая традиция Латвии. Правительства после выборов в Сеймы с 8-го по 12-й создавались в течение недели.
Справедливости ради стоит отметить, что правительство Кариньша - первое правительство в истории Латвии, которое отработало весь запланированный срок. До этого зачастую за один созыв Сейма менялись два, а то и три правительства, и после новых выборов оставался тот же премьер, который просто формировал очень схожую команду.
Тут же так не вышло, в том числе и потому, что сразу две партии не прошли в Сейм - "Консервативные" и "Для развития/За!". Правительство приходится менять практически наполовину.
Но хватит обходить тему предыдущего формирования правительства. Оно как раз заняло очень много времени - 13-й Сейм начал работу 6 ноября 2018 года, а правительство Кариньша было сформировано лишь 23 января 2019 года. Между этими датами 78 дней - таких разрывов в истории Латвии еще не бывало.
Вот только там события происходили куда динамичнее. Давайте вспомним.
6 октября - прошли выборы в Сейм Латвии. Вот результаты:
- "Согласие" - 23 места;
- KPV LV - 16 мест;
- Новая консервативная партия - 16 мест;
- "Для развития/За!" - 13 мест;
- Национальное объединение - 13 мест;
- Союз зеленых и крестьян - 11 мест;
- "Новое Единство" - 8 мест.
В первые же дни в СМИ звучат имена трех основных кандидатов на пост премьера: Алдис Гобземс от KPV LV, Янис Борданс от Новой консервативной партии и Артис Пабрикс от "Для развития/За!".
6 ноября - 13-й Сейм начал работу.
7 ноября - тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис назначил ответственного за создание правительства - им стал Янис Борданс.
14 ноября - сразу три партии - "Для развития/За!", Нацобъединение и "Новое Единство" - вышли из переговоров по созданию правительства.
15 ноября - Вейонис отозвал кандидатуру Борданса.
26 ноября - Вейонис новым ответственным за создание правительства назначил Алдиса Гобземса. На создание правительства ему дан срок в две недели.
11 декабря - Вейонис отозвал кандидатуру Гобземса.
12 декабря - появляются первые слухи о том, что премьером может стать Кришьянис Кариньш. Тот готов, но не хочет видеть Гобземса в Кабинете министров.
28 декабря - представители четырех партий (будущее правительство, не считая KPV LV) обещают Вейонису, что 4 января предоставят ему кандидата в премьеры, который их всех удовлетворит.
7 января - Вейонис объявляет Кариньша кандидатом на премьерский пост без конкретного срока на создание правительства. Кариньш уверяет, что справится за две недели. Он сразу называет своих кандидатов на министерские посты (забегая вперед, все совпадет с окончательным решением, кроме двух кресел KPV LV).
23 января - Сейм голосует за правительство Кариньша. 61 голос - за, 39 голосов - против. Отметим, что это голосование стало первым большим расколом в стане KPV LV.
Как говорится, есть с чем сравнивать. Во-первых, только за первую неделю работы Сейма Вейонис уже успел назначить и отозвать первого кандидата в премьеры. В нашем же случае только через две недели, 14 ноября, появились первые сообщения, что Левитс мог бы "на следующей неделе назначить Кариньша кандидатом в премьеры".
Во-вторых, и это, на мой взгляд, еще важнее - при создании этого правительства ни одна партия не имела всех рычагов. В итоге коалиция изначально была создана из пяти политических сил, но в целом, лишившись любой из них, большинство оставалось бы нерушимым. Так было по крайней мере на стадии создания правительства - потом KPV LV раскололась, и начались ультиматумы, но это совсем другая история.
Сейчас же, как я и писал выше, каждая из трех потенциальных партий незаменима. Заменимы были "Прогрессивные" - ну вот они и не в правительстве.
Поэтому, хоть мы и не видим всей подноготной переговоров, можно предположить, что каждая из трех партий пытается выдавить как можно больше плюсов и, наоборот, не брать на себя ответственность за те сферы жизни, в которых в ближайшие годы, очевидно, придется принимать непопулярные решения.
Помогает партиям ощущать себя настолько незаменимыми и тот факт, что альтернативы не прослеживается. Если еще четыре года назад условный Союз зеленых и крестьян мог бы стать потенциальным партнером по коалиции, все ж таки до этого в правительстве с ним "Единство" и Нацобъединение вполне нормально работали, то сейчас политической токсичности у этой силы прибавилось.
А о партиях "За стабильность!" и "Латвия на первом месте" и говорить нечего. "Новое Единство" и Нацобъединение уже один раз обожглись на KPV LV и вряд ли будут доверять политическим силам, прошедшим в парламент благодаря популизму и соцсетям. Это даже не беря в расчет лозунги этих партий.
Вот и выходит, что у нас либо будет правительство из этих трех (четырех? Есть ли шансы у "Прогрессивных"?) партий, либо никакого правительства не будет.
Так все-таки сколько нам еще жить без правительства?
Начнем с того, что правительство у нас есть. Тот же закон, в котором не прописаны сроки создания Кабмина, четко указывает, что должна сохранятся непрерывность власти. Таким образом - 8 из 14 кресел сейчас занимают представители партий, которые не прошли в 14-й Сейм.
Закон, как я и писал выше, никаким образом не ограничивает сроки переговоров, поэтому и стороны никуда не спешат. Никуда не спешит и наш президент Эгил Левитс. Да и связывают его с Кариньшем куда более долгие и тесные взаимоотношения, чем Вейониса с Бордансом или Гобземсом. Поэтому я бы не ждал резких шагов с его стороны.
В понедельник Левитс и Кариньш сообщили, что достигнуто соглашение по распределению сфер ответственности между партиями. Но вечером того же дня это опроверг представитель "Объединенного списка" Андрис Кулбергс.
Так что День независимости Латвии мы встретим без нового правительства - это точно. А там срок до Нового года, и как показывает опыт прошлого правительства - можно и на следующий год отложить. Мы же никуда не торопимся, верно?
***
На всякий случай должен уточнить, что я не думаю, что нас ждет какой-то крупный политический кризис. Все три партии достаточно опытны, в политике существуют давно, так что наверняка найдут возможность все решить. Вот уже и всякие "вице-министры" обсуждаются, так что какая-то договоренность будет достигнута.
Но меня во всей этой истории смущают две вещи.
Первое. А как так вышло, что у нас в законе не прописаны подобные случаи? Какие еще потенциальные ловушки не предусмотрены? Может, на будущее стоит перечитать законы Латвии и найти потенциально слабые места?
Второе. Помните, мы говорили, что коалиция из пяти партий - это очень нестабильно. И были правы - так KPV LV нас и покинула. Но вот у нас и три партии договориться не могут. А этому созыву еще почти четыре года работать. Если каждый спорный момент будет обсуждаться так же непросто, боюсь, никаких важных решений мы достаточно быстро принять не сможем.
А ведь впереди предстоит непростое время, где непопулярные решения будут просто необходимы. Будь то вопрос обороны страны, помощь жителям за растущие счета на электричество или, не дай бог, новый штамм коронавируса. И если никто не захочет брать ответственность, то, боюсь, последствия будут еще хуже, чем нам кажется сейчас.
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