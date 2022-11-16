"Я не ожидала, что мой умный, начитанный любимый папа поддержит войну": как война в Украине рушит наши семьи

"Да, у них тоже в голове могут застревать всякие пропагандистские штампы, но в целом для них – поколения, выросшего во время и после войны, война – это однозначное зло, которого нельзя было допустить. А вот поколение наших родителей (50-65 лет) совсем другое.

Такое ощущение, что машина пропаганды очень удачно сыграла на их внутренней боли – на развале Советского Союза, на их ощущении "брошенности", на убежденности (которую они сами себе вбили в голову, надо сказать), что после развала Советского Союза над ними смеялся весь мир.

Потому что ничем иным поддержку войны нашими родителями я объяснить не могу. Хотя, может, я просто вру себе, что они на самом деле хорошие люди, которые сильно заблуждаются…" – размышляет Анна.

По прошествии семи месяцев войны Анна все еще задается вопросами: "Как же так? Как это все вообще возможно?". Но найти ответы она так и не смогла.

"Да и вряд ли смогу когда-то. Мне кажется, что всю чудовищность происходящих событий русские люди смогут понять только через много лет, когда с их глаз спадет пелена пропаганды, когда они смогут честно признаться себе в том, что их руками проливали кровь и творили зло. Только вот как жить дальше всему русскому народу, когда эта пелена все-таки спадет?" – размышляет Анна.

Психолог Наталья Чепорнюк Фото: личный архив

Прекратить общение – не единственный выход

Из проблем, с которыми ко мне сейчас обращаются в связи с войной, одна из наиболее сложных – это ссоры с родственниками, с которыми клиенты оказались по разные стороны баррикад. Сложность в том, что в такой ситуации мы оказываемся перед выбором: или сохранить отношения со значимыми для нас людьми, остаться частью семьи, или предать свои взгляды на мир, ценности, политическое устройство.

Чтобы легче было разобраться, как себя вести в таких ситуациях, я использую в качестве примера историю одного моего клиента – Евгения, который со своей женой и детьми живет в Украине, в то время как его мама – в России. Когда он сообщил матери, что в их городе ведутся ожесточенные бои, а его дом обстреливают российские солдаты, его мама сказала: "Не выдумывай, такого просто не может быть!". Эти слова причинили огромную боль Евгению, на глазах которого происходили ужасные вещи, тем более он мог погибнуть и мог потерять жену и детей.

Рассказывая об этом маме, он ожидал поддержки, а встретил обесценивание – именно так он воспринял ее слова. В ходе нашей работы облегчение Евгению принесло понимание того, что именно происходит с его матерью. У нее не было потребности в его смерти, как и не было желания причинить ему боль специально или отречься от него как от сына. Мама Евгения в данном случае столкнулась с выбором между двумя потребностями: поверить и поддержать своего сына, с одной стороны, и принять политику своего государства – с другой.

Когда наша психика сталкивается с сильным стрессом, то для того, чтобы себя уберечь, она использует разные защитные механизмы. Например, я живу в стране, в которой для комфортной жизни важно быть лояльным к власти, и я верю, что говорит авторитетный человек. Принять, что этот человек говорит неправду – значит признать, что меня обманули, что я был неправ и что мы, жители страны, ошиблись и причастны к совершению преступления. Для психики это стресс. Проще защититься от слишком большого стресса, например, сказав себе и другим – этого нет, это все фейк и неправда. Это единственный способ сохранить внутреннюю гармонию. Ведь иначе как выдержать вину за то, что "свои" делают что-то плохое?

С другой стороны, выйти из этого стресса можно и по-другому: заметить, что быть частью государства не предполагает нашей поддержки всех политиков страны. На случай, если Евгений будет готов говорить с мамой, мы обсудили несколько пунктов, которые помогут ему при общении.

1. Четко осознавать свои потребности в общении с мамой. Если речь идет о желании "переубедить" в чем-то другого человека – надо понять, зачем это нужно. Может, это желание получить эмоциональную поддержку, а может – желание доказать, что я умный.

2. Очень важно сначала позаботиться о себе. Оцените, есть ли у вас моральные, временные и прочие ресурсы, которые вы готовы вложить в разговор. Вы точно хотите тратить свои силы, ввязываясь в спор и пытаясь донести сотню аргументов человеку, который, может быть, не готов их воспринимать?

3. Вы вправе выбирать любой из способов выхода из конфликта, исходя из ваших потребностей в конкретный момент: переговоры с целью прийти к общему мнению; компромисс в виде отказа от обсуждения определенных тем; прерывание контакта, если вы не готовы к нему, или откладывание общения на удобное для вас время; избегание разговоров. Главное – не нарушать пункт 2 и беречь себя.

4. Встать на место того, с кем вы конфликтуете. Это поможет разобраться в том, что руководит вашим собеседником.

5. При разговоре эффективнее строить диалог, используя техники ненасильственного общения:

• Озвучивать конкретные факты, которые нельзя трактовать двояко: "Я вчера слышал взрыв в соседнем доме".

• Говорить о себе, своем опыте, своих чувствах, о том, что сам видел и слышал: "Мне страшно читать новости о массовых захоронениях в Харьковской области".

• Четко и честно проговорить, что вы хотите получить в результате этого разговора: "Я хочу, чтобы ты выслушал мою историю, мои переживания и поддержал меня в моих чувствах (не позиции, а именно чувствах)".

• Понять, что за позицией человека скрываются его истинные чувства и потребности, и попробовать их озвучить: "Мама, тебе, наверное, страшно представить, что такое могло произойти на самом деле. Тебе, наверное, спокойнее было бы считать, что это неправда, ведь это вызовет столько вопросов, почему в тех источниках, из которых ты черпаешь информацию, говорят другое…"

• Найти общие потребности, чтобы оказаться на одной стороне баррикад. Например, вам обоим важно сохранить ваши отношения или вам обоим важно быть услышанными. Но может оказаться и так, что одному из вас важнее быть правым, чем сохранить отношения.