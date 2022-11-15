Латвийский сухогруз в Финляндии вскоре после выхода из порта попал в аварию

В результате столкновения был поврежден буй.

После инцидента грузовому судну приказали бросить якорь и была назначена проверка. У членов экипажа судна, в том числе у капитана, проверка на алкоголь показала отрицательный результат.

В качестве причины аварии называют проблемы с автопилотом.

Автопилот не совершил поворот, как было запрограммировано, и придерживался неправильного курса.

Само судно не пострадало, позднее ему разрешили продолжить путь, 15 ноября оно причалило в Риге.

Фото: Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs/Publicitātes foto

Это уже не первый раз, когда судно попало в происшествие.

31 декабря 2021 году судно Friendland под латвийским флагом во время маневрирования тяжело контактировало с пристанью в Мерсрагсе. Судно и пристань получили легкие повреждения.

Сухогруз Friendland был построен в 2002 году в Нидерландах. Его длина составляет 99,18 метра, ширина - 15 метров.

Прошлым местом регистрации судна был Гибралтар.