Алла Пугачева и Максим Галкин сегодня, 15 ноября, отмечают 21 год совместной жизни, об этом звезды рассказали в своих соцсетях.
"21 год вместе": Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают годовщину совместной жизни
В своем Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию с цветами, которые прислал ей Максим Галкин, находясь на гастролях.
"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - написала она.
Максим Галкин также поздравил жену с праздником, опубликовав в Instagram совместное фото.
"21 год вместе - люблю тебя сегодня, как и в первый год и еще немного больше", - написал он.
Уже сообщалось, что Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле.
Напомним, 7 ноября Галкин рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.
"Я уже на балтийском берегу", - сказал артист на видео.
Ранее Максим разместил на своей Instagram-странице видеоанонс гастролей по Германии. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны. Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.
"Жена отпустила", - воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.
Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.
RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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