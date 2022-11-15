"21 год вместе": Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают годовщину совместной жизни

В своем Instagram Алла Пугачева опубликовала фотографию с цветами, которые прислал ей Максим Галкин, находясь на гастролях.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - написала она.

Максим Галкин также поздравил жену с праздником, опубликовав в Instagram совместное фото.

"21 год вместе - люблю тебя сегодня, как и в первый год и еще немного больше", - написал он.

Уже сообщалось, что Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле.

Напомним, 7 ноября Галкин рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.

"Я уже на балтийском берегу", - сказал артист на видео.