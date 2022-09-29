СМИ: Алла Пугачева с детьми спешно покинула Россию

Сообщается, что 73-летняя Алла Пугачева вместе с Лизой и Гарри вылетела из России 29 сентября. Правда, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова сообщила "Подъему", что ей об этом ничего не известно. Журналисты указывают, что страну Примадонна и дети покинули без обратных билетов. Для этого Алла Борисовна использовала частный джет.

Напомним, Максим Галкин уехал из России еще весной. В начале месяца дети певицы и шоумена пошли в российскую школу. Алла Пугачева еще никак не комментировала свой спешный отъезд из России, певица никого о нем заранее не предупреждала.

В минувшие выходные Алла Пугачева была в гостях у Игоря Николаева.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.

После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", - написала она.

Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине "процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".