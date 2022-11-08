Фото ⟩ Галкин приехал в Ригу, встретил Вайкуле и посетил выставку

Максим Галкин посетил закрытие выставки художника Роберта Кольцова, которая проходила в помещении Galerija ISTABA. На фотографии, которую галерея разместила в соцсетях, можно увидеть, как артист позирует с художником и Лаймой Вайкуле.

Напомним, 7 ноября Максим Галкин рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.

"Я уже на балтийском берегу", - сказал артист на видео.

Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Ранее Максим разместил на своей Instagram-странице видеоанонс гастролей по Германии. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны. Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.

"Жена отпустила", - воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.

Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.

RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".