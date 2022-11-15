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Видео ⟩ Вандализм в Сигулде: учительнице повредили машину

rus.tvnet.lv
Вандализм в Сигулде: учительнице повредили машину
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Машина жительницы Сигулды
Машина жительницы Сигулды Фото: facebook.com

Жительницу Сигулды и ее соседей ждал неприятный сюрприз - вандалы повредили их автомобили, сообщает программа Degpunktā.

Утром 9 ноября вандализм заметила жительница Сигулды. Автомобили были помечены краской, а окна автомобилей были разбиты.

Она выразила свое возмущение и призвала других жителей Сигулды быть осторожными.

Жительница несколько часов стирала надписи, используя бесчисленные средства, чтобы очистить машину от написанного матом: "К сожалению, по дороге на работу меня удивила неприятная ситуация. Я увидела, что заднее стекло машины разбито, а краской написаны ругательства. Мы не знаем, кто это сделал. Соседская машина тоже подверглась нападению".

Несколько учеников остались без учителя, потому что женщина не мог приступить к работе. Жительница Сигулды не хочет допускать мысли, что этот вандализм направлен против нее лично, но ее машину портят уже во второй раз: "Похожий случай произошел месяц назад. У меня угнали машину, но с помощью Facebook мы ее нашли. Машину оставили с проколотыми шинами во дворе".

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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