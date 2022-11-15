До конца недели ответственные рабочие группы планируют разработать предварительные версии разделов декларации правительства, чтобы на следующей неделе их можно было использовать для создания консолидированной версии плана работы правительства, сообщил один из лидеров "Нового Единства" Арвил Ашераденс.
Ашераденс: до конца недели разработаем декларацию правительства
На вопрос о мнении "Нового Единства" относительно предложенной "Объединенным списком" идеи создания второго меморандума о финансовых рамках, Ашераденс ответил, что следующие шаги будут определены после принятия декларации правительства и коалиционного договора.
Политик "Нового Единства" ожидает, что наиболее тяжелые дискуссии пройдут в процессе создания декларации правительства, при согласовании целей, которые нужно поставить перед следующим правительством, и способов их достижения. В то же время он настроен уже более оптимистично, ведь работа над декларацией правительства началась, а следовательно, ситуация на переговорах станет более спокойной, так как каждый из партнеров будущей коалиции поймет свою роль в этом процессе.
Комментируя предложения "Объединенного списка", Ашераденс отметил, что "Объединенный список" до сих пор обсуждал их с президентом Эгилом Левитсом, но еще не с "Новым Единством". Политик "Нового Единства" согласен с тем, что необходимо обсудить предложение "Объединенного списка" о возможном создании еще двух постов вице-министров и второй меморандум.
При этом "Новое Единство" опасается, что будет утеряна первоначальная установка Левитса, согласно которой должность вице-министров создается с целью решения определенных политических вопросов, которым до сих пор не уделялось должного внимания, добавил политик.
Как сообщалось, "Объединенный список" предложит потенциальным коалиционным партиям - Национальному объединению и "Новому Единству" - подготовить и подписать еще один меморандум, сообщил сегодня журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс.
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