Ашераденс: до конца недели разработаем декларацию правительства

На вопрос о мнении "Нового Единства" относительно предложенной "Объединенным списком" идеи создания второго меморандума о финансовых рамках, Ашераденс ответил, что следующие шаги будут определены после принятия декларации правительства и коалиционного договора.

Политик "Нового Единства" ожидает, что наиболее тяжелые дискуссии пройдут в процессе создания декларации правительства, при согласовании целей, которые нужно поставить перед следующим правительством, и способов их достижения. В то же время он настроен уже более оптимистично, ведь работа над декларацией правительства началась, а следовательно, ситуация на переговорах станет более спокойной, так как каждый из партнеров будущей коалиции поймет свою роль в этом процессе.

Комментируя предложения "Объединенного списка", Ашераденс отметил, что "Объединенный список" до сих пор обсуждал их с президентом Эгилом Левитсом, но еще не с "Новым Единством". Политик "Нового Единства" согласен с тем, что необходимо обсудить предложение "Объединенного списка" о возможном создании еще двух постов вице-министров и второй меморандум.

При этом "Новое Единство" опасается, что будет утеряна первоначальная установка Левитса, согласно которой должность вице-министров создается с целью решения определенных политических вопросов, которым до сих пор не уделялось должного внимания, добавил политик.

Как сообщалось, "Объединенный список" предложит потенциальным коалиционным партиям - Национальному объединению и "Новому Единству" - подготовить и подписать еще один меморандум, сообщил сегодня журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс.