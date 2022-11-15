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Дети и пожилые смогут получить бесплатную вакцину от гриппа

rus.tvnet.lv
Дети и пожилые смогут получить бесплатную вакцину от гриппа
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Больной гриппом
Больной гриппом Фото: Shutterstock

Дети до 17 лет и взрослые старше 50 лет с 21 ноября смогут пройти вакцинацию оплаченной государством противогриппозной вакциной в прививочных учреждениях, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

SPKC заявляет, что приоритет по-прежнему должен отдаваться людям в возрасте от 65 лет и группам риска, вакцинация которых проводится с начала октября 2022 года.

Специалисты призывают пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями не откладывать вакцинацию против сезонного гриппа и обращаться к семейному врачу или другому прививочному учреждению. Если оплаченная государством вакцина закончилась в ближайшем прививочном центре, следует обратиться в другие медучреждения.

Вы можете подать заявку на вакцинацию у своего семейного врача, в медицинских учреждениях, кабинетах вакцинации или на портале manavakcina.lv.

Последние данные эпидемиологического надзора показывают, что все больше и больше пациентов, фактически каждый четвертый, обращаются к семейным врачам с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей.

На сегодняшний день практики семейных врачей зарегистрировали 27 клинически подтвержденных случаев гриппа в Риге, Елгаве, Юрмале. Пневмония выявлена ​​у 244 больных, при этом самая высокая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет.

Также было получено девять сообщений о госпитализированных больных гриппом в Екабпилсе, Резекне, Риге. Среди госпитализированных пациентов были как дети, так и взрослые.

Этой осенью грипп был лабораторно подтвержден в 10 случаях, а в прошлом сезоне случаев гриппа за соответствующий период выявлено не было. 

В SPKC констатируют, что наиболее тяжело болеют гриппом пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - хроническими заболеваниями сердца и сосудов, легких и почек, диабетики, онкологические больные и другие, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

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