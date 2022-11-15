Резко выросло число нелегальных въездов в Евросоюз

С января по октябрь 2022 года в государства Евросоюза нелегально въехали 275 500 раз. Это на 73% больше, чем за тот же период прошлого года. Такую статистику в понедельник, 14 ноября, опубликовала пограничная служба ЕС Frontex.

Больше всего мигрантов в ЕС попадали через страны Западных Балкан и Восточного Средиземноморья: там прирост случаев незаконного пересечения границы составил 168% и 122% соответственно. Frontex констатирует, что с 2016 года это самый высокий показатель. Некоторые переселенцы благодаря безвизовому режиму прилетают в Сербию, а затем по суше добираются до Евросоюза. Наибольшее число нелегальных мигрантов пришлось на граждан Бурунди, Афганистана и Ирака.

Также на 70% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество попыток выезда из Евросоюза в Великобританию через Ла-Манш.

🆕 In the first ten months of this year, about 275 500 irregular entries were detected at EU's external borders, up 73% compared with the same period of last year.



⬆️ This is the highest total for the January-October period since 2016.



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