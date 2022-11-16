Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах президента США 2024 года

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" - провозгласил Трамп.

Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.

"Даже буквально сегодня в Польшу прилетела ракета, вероятно, запущенная Россией. Люди совершенно разозлены и находятся в смятении. Они очень, очень разгневаны. В эти короткие четыре года у всех всё было замечательно. Все процветали, как никогда прежде. Теперь же мы страна, находящаяся в упадке", - продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

Видео: Дональд Трамп анонсирует выдвижение своей кандидатуры

Поэтому Трамп заявил, что собирается участвовать на президентских выборах, "чтобы снова сделать Америку великой и славной".

Напомним, что в 2016 году Дональд Трамп стал президентом США от партии республиканцев. В 2020-м он проиграл выборы кандидату от демократов Джо Байдену. И в том, и в другом случае разница между результатами кандидатами была сравнительно небольшой.

Некоторые сторонники Трампа не признали результаты выборов 2020 года, что привело к захвату Капитолия 6 января 2021 года. Специальный комитет Конгресса США до сих пор выясняет, насколько на это событие повлиял сам Трамп.