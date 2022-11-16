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Пабрикс: и после случившегося в Польше ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась

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Пабрикс: и после случившегося в Польше ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась
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Солдаты Национальных вооруженных сил Латвии.
Солдаты Национальных вооруженных сил Латвии. Фото: Paula Čurkste/LETA

Несмотря на то, что в Польше, возможно, во вторник упали две российские ракеты, ситуация с безопасностью в Латвии не изменилась, в интервью передаче Латвийского телевидения (LTV) Rīta panorāma сказал министр обороны Артис Пабрикс.

Должностные лица НАТО сообщили, что альянс тщательно рассматривает эти неподтвержденные сведения и поддерживает тесные контакты с Польшей.

В интервью программе Пабрикс указал, что ситуация в Латвии не изменилась.

"Жители Латвии могут чувствовать себя достаточно безопасно и после этого события. Единственное, что на заседании Кабинета министров сегодня могут сделать наши министры - это ознакомиться с ситуацией и выслушать сообщения от отраслей иностранных дел и обороны", - подчеркнул министр.

По его словам, нужно серьезно все расследовать.

"Необходимо провести осторожную исследовательскую работу, чтобы действительно подтвердить, что это за ракеты, откуда летели. Первая реакция была, что это российские ракеты", - сказал Пабрикс.

Он объяснил, что сейчас у случившегося несколько версий.

"Это может быть ракета, которую выпустили с территории России или с российских самолетов. Это может быть ракета, выпущенная из Беларуси. Это может быть ракета защитной системы Украины, которая пыталась сбить российскую ракету", - указал Пабрикс.

"Мы всегда должны помнить, что если бы не это преступное вторжение России в Украину, то мы ни вчера вечером, ни сегодня утром об этих ракетах не говорили бы. Это ясно", - отметил он.

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