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18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

rus.tvnet.lv/LETA
18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
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Трамвай Rīgas satiksme.
Трамвай Rīgas satiksme. Фото: Evija Trifanova/LETA

18 ноября, в день государственного праздника, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Билеты за проезд в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях 18 ноября регистрировать не нужно.

В пятницу общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Во время проведения праздничных мероприятий возможны кратковременные задержки транспорта.

Муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов.

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